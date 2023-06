¿Sofía Rivera Torres tendrá una segunda oportunidad en La Casa de los Famosos México?

El éxito de La Casa de los Famosos México ha sido toda una sorpresa, y es que, aunque se trata de una franquicia que había tenido un impacto mediano con sus tres primeras temporadas en la cadena estadounidense, Telemundo, la producción mexicana ha superado todas las expectativas, incluida la de los ejecutivos de Televisa-Univision.

Con las tres semanas que lleva al aire el programa, ya se ha ganado el cariño del público, todo gracias a las polémicas que se viven al interior de la casa. Las dos primeras víctimas en ser expulsadas fueron Marie Claire Harp y Sofía Rivera Torres, siendo esta última quien se quedó con ganas de más, tanto así, que no descarta regresar a la competencia. El deseo de Sofía no está tan alejado de la realidad, pues ha surgido el rumor de que en Televisa quieren extender el programa por lo menos dos semanas más.

El retorno de Sofía supondría una sorpresa para los inquilinos que permanecen en la casa; sin embargo, daría ventaja a la actriz, pues ya sabe qué personajes están teniendo mayor impacto al exterior, así como en quienes confiar.

Al respecto, Sofía confesó que quiere regresar a la casa. En una entrevista con Maxine Woodside en el programa Todo para la mujer, la pareja de Eduardo Videgaray contó sobre su experiencia y sus deseos de volver a la competencia.

"Tengo mucha mayor claridad al respecto", dijo.

Sofía fue cuestionada sobre las decisiones que tomó en la competencia, pues irse en contra del Team Infierno le costó ser nominada y eliminada.

"Ni me arrepiento, ni creo que jugué una mala estrategia. Yo creo que para realmente lo que se vivió adentro de la casa, tendrían que estar pegadas a Vix las 24 horas del día para no perderse una mirada, un gesto, un comentario, absolutamente nada".

"La realidad es que hubieron varias cositas que yo toda la semana le fui platicando a las cámaras, les decía, miren, esto para mí es una banderita roja, no me están gustando las formas, no me está gustando aquí que están jugando a difamar a los demás"

Además, agregó que no sabía que tanto se podía jugar al interior de la competencia, pues señaló que le gustaría regresar para unirse la batalla del Cielo vs. Infierno.

"Si yo pudiera pedir algo, me encantaría regresar, me encantaría que se abriera la puerta y yo estar ahí como guerrera lista para ir a liderar esta gran batalla contra el infierno".

"Me faltó tiempo en la casa", agregó.