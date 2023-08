Sociedad de Padres en CBTIS 36 factura casi medio millón de pesos en gastos personales

De acuerdo al balance de gastos de los primeros 7 meses del presente año, la Sociedad de Padres de Familia acusada de ser espuria, facturó en gastos personales 484 mil 423 con 20 centavos, divididos en 238 mil 290 pesos con 79 centavos en viajes y hospedajes, 136 mil 876 pesos con 85 centavos en alimentos y 109 mil 255 pesos con 56 centavos en gasolina.

Adicionalmente a prestadores de servicios (que la directora presuntamente no supo explicar cuando se le pidieron explicaciones, por lo elevados de los cargos) fueron dos millones 83 mil 321 pesos con 83 centavos.

Un total de 3 millones 623 mil 634 pesos con 49 centavos, fue el total de lo que facturó durante este periodo la organización señalada como ilegal.

Héctor Javier Liñán García, abogado de la Sociedad de Padres legítima, indicó que su representada desconoce cuál fue el monto ingresado en el semestre Febrero-Julio por concepto de aportaciones voluntarias de los padres de familia, porque esa información no la logró obtener el presidente del organismo, Sergio Tamez.

De acuerdo a la información fiscal en poder de Tamez, se pagó a José Pedro Guerrero Escobedo un total de 289 mil 824 pesos con 42 centavos por trabajos de albañilería, y a José Apolinar Montoya Mendoza por "pago de entrenadores y maestros de arte y cultura del semestre agosto 2022-enero 2023".

Por rehabilitación de lámparas de alumbrado, de sanitarios y canchas de futbolito Nallely Anahy Perales González recibió 111 mil 374 pesos con 99 centavos. Por seguridad, la empresa Sistemas de Seguridad Privada Patrimonial S.A. de C.V. obtuvo 179 mil 221 pesos con 16 centavos, y por mantenimiento de los equipos de cómputo 144 mil 72 pesos.

Afirmó que hay más gastos no explicados, facturaciones elevadas o repetidas y una cantidad no cuantificada de ingresos que no se han dado a conocer.

Reiteró que el organismo que preside Sergio Tamez continuará con los procesos legales hasta recuperar estos 3 millones de pesos mal gastados y castigar con cárcel a quienes actuaron fuera de la ley para obtener beneficios económicos personales, a costa del patrimonio destinado para la escuela.

EN CONTEXTO

La Sociedad de Padres de familia demandará penalmente a la directora del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (CBTIS) número 36 de Monclova, y a un patronato falso de paterfamilias impulsado por esta, por un fraude por más de 3 millones de pesos.

Javier Liñán García, abogado demandante que representa a la sociedad de padres, explicó que de inicio promovió un amparo para invalidar la asociación espuria, que fue creada a modo para los intereses económicos de la directora del plantel Hilda Margarita Valdez López.

Agregó que la corrupción alcanzó niveles muy altos y dijo que el delegado la Dirección de Educación Tecnológica en Coahuila fue removido por situaciones de este tipo.