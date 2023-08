Sobreviviente de meningitis inicia tratamiento

Evelyn Arrieta Miranda, de 26 años de edad, fue dada de alta temporal como paciente de meningitis el 05 de diciembre del año pasado, pero a raíz del medicamento que le están suministrando para atacar este mal, sufre de fuertes alergias.

Esta secuela la hace constantemente ir a urgencias debido a que sus vías aéreas se cierran y no puede respirar.

Ya la trató un alergólogo y le recetó medicamento para contener la alergia, pero ese medicamento tiene un costo elevado, aseguró la paciente. Por ello, expuso su caso en redes sociales.

"De nada me sirve tener al mejor neurólogo, y tener médicos que estén al pendiente de mí si no tengo el medicamento para tratarme, ya que nada se me puede aplicar, sólo me internan en observación para bajar la sintomatología y evitar que batalle para respirar", señaló Evelyn.

El medicamento que le están recetando son aplicaciones intrahospitalarias y tiene que aplicarse una cada dos semanas y cada una tiene un costo superior a los 12 mil pesos, por lo que en un mes tiene que gastar más de 24 mil y la duración del tratamiento es de seis meses.

"Es muy desesperante y realmente todo esto de la meningitis me tiene muy mal, económicamente, emocionalmente y ya no sé para dónde hacerme", comentó la paciente.

RESPUESTA A CASO DE EVELYN

La respuesta en redes sociales fue buena para Evelyn, a tal grado que le pidieron su número de cuenta para depositarle para cooperar con el tratamiento.

La Secretaría de Salud en conjunto con el Gobierno Estatal dieron a conocer que será la instancia estatal quien se encargará del pago y costo de estos medicamentos.

El encargado de atención a pacientes con meningitis, David Payán, informó que Evelyn pudo iniciar su tratamiento este miércoles.

"Estamos enterados del tema, ella presentó una alergia atípica, ha presentado una alergia a medicamentos con edemas en la cara que, desde luego la tienen a ella desesperada y entendemos esa parte", dijo.

Expuso que la iban a mandar a hacerse un estudio a México pero al final un alergólogo la atendió en Durango, la diagnosticó y recetó un medicamento; sin embargo, reconoció que es difícil de conseguir y costoso.

"Pero el tema del precio es lo de menos, el gobernador dio una indicación de atender con prontitud y el medicamento fue solicitado, una vez que se logró conseguir con un proveedor y el medicamento precisamente llegó este miércoles", citó.

Dijo que adicionalmente un médico del IMSS donó una dosis de las seis que va a necesitar, por lo que ya se pudo iniciar el tratamiento.

"Ella ya se internó este día en la mañana para suministrarle este medicamento y el resto del tratamiento ya está garantizado ya que el medicamento llega a la Secretaría de Salud a las 12:00 del día, para seguirle suministrando".

Refirió que la indicación del alergólogo es que el medicamento se administre durante seis meses, sin que se suspenda, por lo cual se buscó asegurar que se cuente con todas las dosis necesarias, además de que se requiere un manejo y una temperatura especializados.

"Por eso no era tan fácil conseguirlo. Entendemos la desesperación de ella, yo he estado en comunicación con ella; sin embargo, la Secretaría de Salud ha hecho todo lo necesario para tener la atención oportuna a este caso de alergia que no es único. Hay otro caso de alergia de otra paciente que también trae un desarrollo de una alergia, quizá no tan severa como el de Evelyn, pero por el medicamento que le acaban de recetar a esta paciente veo que es un medicamento más común", estableció.

Añadió que aunque no se tiene certeza de que la alergia sea a consecuencia de la meningitis, la referencia que se tiene es que anteriormente no la padecían, por lo que los casos siguen en estudio.