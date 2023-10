'Sobreviví al cáncer... soy una consentida de Dios', narra Elizabeth

En el verano de 2015, el cáncer de mama comenzó su ataque silencioso. Elizabeth trabajaba en una tienda de manualidades y un día, sacudió un retazo de tela y se percató de una masa no dolorosa y dura en uno de sus senos.

Desde hace tiempo padecía fibromialgia y mastopatía fibroquística, por lo que pensó que esa textura abultada era una de esas alteraciones benignas que ya se habían manifestado con anterioridad y no le prestó atención.

Tiempo después, le contó a una amiga enfermera, quien, preocupada, le pidió que se hiciera estudios médicos. La anormalidad en la mama, era cáncer en fase tres, cuando el tumor es más grande o está creciendo hacia los tejidos adyacentes o se ha propagado a muchos ganglios linfáticos adyacentes.

"Dije: hasta aquí llegué, ya mi vida se terminó. Yo todavía estaba casada y mi esposo también estaba atravesando por un problema de salud. Se me quiso cerrar el mundo, a escondidas lloré, grité y decía: ¿Qué van a hacer mis hijos con un padre y una madre enfermos?, Dios, tú estás conmigo y tú me dijiste que nunca me ibas a dejar sola, ahí me tranquilizo, me suelto y le doy la noticia a mis tres hijos", cuenta Elizabeth.

El calvario empezó el 18 de abril de 2016. Primero fueron diez quimioterapias, luego siguió la mastectomía (cirugía que extirpa el seno por completo), un tratamiento por un año con trastuzumab (inhibidor de HER2), 25 radioterapias y terapia hormonal, misma que concluyó en marzo de 2022.

UNA CONSENTIDA DE DIOS

Pese a la agresividad de los tratamientos, Elizabeth nunca perdió la actitud positiva y tenía fortaleza mental y serenidad. Se maquillaba, usaba sus turbantes y cuando iba a fiestas se ponía una peluca y no paraba de bailar.

Contra todo pronóstico y después un divorcio, de las fatigas, dolores musculares, náuseas, vómitos y de sufrir la pérdida de cabello y de su seno, llegó la remisión. María Elizabeth García Gomar sobrevivió al cáncer y no duda en decir que es una consentida de Dios.

RESIGNIFICAR EL CÁNCER

Después de ganarle la lucha al cáncer, Elizabeth empezó a darle un sentido diferente al pasado a partir de una nueva comprensión en el presente. En psicología, le llaman resignificación.

Su motor de arranque fueron sus hijos José de Jesús, Israel y Jonathan Alejandro. ¡Te amo!, y ¡estoy muy orgulloso de ser tu hijo!, fueron palabras muy reconfortantes. "A pesar de que hoy no tengo una mama y traigo mi prótesis, yo tengo mi autoestima muy alta, aprendí a amarme y valorarme. Cada día abro mis ojos y le doy gracias a Dios por permitirme levantarme por mí misma, siempre le pido por mi familia y por todos los enfermos", comentó.

Elizabeth, de 54 años de edad, es fundadora de la asociación civil "Las consentidas de Dios", una red de apoyo para aquellas mujeres que han sido diagnosticadas con cáncer de mama.

Además, es muy carismática, con don de gentes y le pone todo el corazón a sus múltiples empleos. "Para deleitar a tu paladar", es una frase que plasmó en una lona que colocó en su triciclo azul, donde distribuye productos a base de leche fermentada y oferta fresas con crema y deliciosos postres gourmet que ella misma elabora.

También vende tamales, atole, fayuca, es costurera, proveedora de uniformes escolares y asesora inmobiliaria. "Betty", dice que las muestras cariño y de afecto de sus clientes y de su familia, son su vitamina.

"Pese a que en su momento el diagnóstico fue un shock y todo se me oscureció, hoy vivo mi vida intensamente, aprendí a perdonar, a disfrutar y a canalizar mis emociones porque no quiero que esa cosa regrese. A las mujeres les digo que se amen, que se valoren, que se refugien en grupos de oración y que acudan a sus chequeos, porque un diagnóstico temprano les puede salvar la vida", dijo entre lágrimas.

Redes de apoyo

Brindan acompañamiento y orientación.

* Las Consentidas de Dios A.C. se fundaron en 2016 para ayudar a aquellas mujeres que atraviesan por enfermedades como el cáncer de mama y cervicouterino.

* La asociación civil brinda acompañamiento moral y espiritual así como orientación sobre los efectos ocasionados por los tratamientos de oncología.

* Las personas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos 8712 443 455 con María Elizabeth García Gomar.

Elizabeth nunca perdió la actitud positiva y tenía fortaleza mental y serenidad. (FERNANDO COMPEÁN)