sobre mojado

A lo largo de su historia en la televisión abierta, el programa Ventaneando, había tenido algunos problemas, pero no como los que enfrenta hoy en día.

Pati Chapoy, Daniel Bisgono, Pedro Sola, Rosario Murrieta y demás equipo de TV Azteca se encuentran en la mira de todos, luego de que Yuridia recordara que en mucha ocasiones la llamaron "gorda" en el programa y además dijo que supuestamente los reporteros del programa la acosaban a su familia y ella.

Y curiosamente fue la propia Chapoy la que destapó la cloaca en una entrevista con El Escorpión Dorado en la que recordó por qué la intérprete de Ángel no quería dar entrevistas a Ventaneando.

"No somos amigas, pero yo la admiro mucho. El asunto es que cuando salió a La Academia estaba muy pasada de peso y entonces siempre comentamos en el programa que era tremenda cantante, que nadie como ella, pero que estaba gorda".

Ante estas palabras, Yuridia no se quedó callada y le contestó a Pati, a través de las redes sociales. Colegas y fanáticos externaron su apoyo a la sonorense.

"Si yo no doy entrevistas, cosa que no es verdad porque yo he ido un par de veces después de todo lo que viví, si yo trato de evitar darle entrevistas a ciertos medios no es por berrinche, y no es porque me ofendí porque hablaron de mi cuerpo, es porque casi me matan.

"Porque de verdad se toman muy a la ligera las cosas que dicen y lo que provocan en la gente, ellos creen que al hablar de una persona, o al decir que tal persona es así, o que hizo esto o lo otro, nada más se queda ahí en la noticia, y no", dijo.

Yuridia expresó lo perjudicial que estas palabras pueden llegar a tener en la sociedad en general, esparciendo mensajes de odio que solo lastiman a terceros.

"Tienen influencia sobre las personas, y las personas en la calle llegaban a mí y me maltrataban también, me gritaban cosas a mí, a mi papá y a mi mamá, y eso es algo que yo no voy a olvidar, forman parte de la etapa más oscura de mi vida, la más oscura", sostuvo con el rostro serio.

Enseguida, Matías Aranda, esposo de Yuridia respaldó a su mujer, ofreciendo un mensaje en el que confirma que ella recibió bastante daño.

"Años haciéndole daño y ella siempre callando, lo único que hacían es intentar perjudicarla. La vida al fin y al cabo pone a la gente en su lugar y llegó el momento. No se trata de guerras, sólo de no callar más. Hay mucha más información que falta. Me considero una persona que no tiene problemas con nadie, pero tuve que callar mucho. No pretendo hablar, pero sí mencionar que lo que ella habla es más grande de lo que muchos piensan", agregó.

A esta protesta se sumó la lagunera Wendolee Ayala, egresada de la Primera Generación de la Academia, a quien los conductores de Ventaneando calificaban de "gorda".

"Me llamaron gorda y en televisión nacional, comentaban que subo y bajo de peso. Aquí el problema no está en que me hayan llamado gorda, aquí el problema está en que seguimos fomentando que la palabra gorda sea un insulto".

CONTRA SOLA

A través de su cuenta oficial de Twitter, la cantante Myriam Montemayor, compartió un video en el que Pedro Sola se expresa muy mal de ella y hasta la tacha de ser una persona "odiosa", algo que el resto de sus compañeros apoyaron: "Es odiosa la Myriam", se le oye decir a Pedro, mientras que Bisogno remata: "Y el susto".

En su publicación, la egresada de la primera generación de La Academia reprobó las palabras de los presentadores y aclaró que la libertad de expresión termina cuando afecta a terceros: "El derecho a la libertad de expresión no respalda las expresiones que conlleven a la violencia, el límite de las acciones libres es justo donde comienzas a afectar negativamente a las personas, el ejercicio de cualquier derecho siempre debe de venir acompañado de responsabilidades", posteó.

Angelique Boyer no ha sido criticada hasta ahora, pero sí está en contra de que en programas de TV, o en donde sea, a hombres y mujeres se les falte al respeto.

"La apoyo al 100 por ciento (A Yuridia) y creo que ella tiene no nada más una gran voz, sino una voz como mujer muy importante y lo que dice es muy cierto, creo que se está logrando una conciencia en general en toda la humanidad".

"Culturalmente, cada país era diferente, pero en México creo que estamos tratando de cambiar las cosas y dejando atrás el amarillismo, la invasión a la opinión sobre la vida de los demás", expresó Boyer durante la presentación de la novela El amor invencible.

Ana Bárbara no sólo apoya a Yuridia tras la polémica suscitada con el programa Ventaneando, esto a raíz de que varios de sus conductores criticaran el aspecto físico de la exacadémica; la llamada "reina grupera" también se solidarizó con su colega y aseguró saber lo que siente en estos momentos, ya que cuando iniciaba su carrera también recibió fuertes ataques debido a su imagen.

Recientemente, durante la conferencia de prensa de su gira Bandidos tour, celebrada en la CDMX, la cantante revivió aquel momento amargo de su vida.

"Hace más de 20 años estaba yo embarazada de Emiliano y realmente estoy de acuerdo con que tiene que haber unos códigos de respeto a los seres humanos, no porque seamos artistas, sino por (que somos) seres humanos, así de fácil", expresó.

La intérprete de La trampa reprobó que los defectos físicos, la talla, la estatura o cualquier característica que haga a una persona especial y única en cualquier sentido; sean usados como burlas, pues nadie sabe el daño tan grande que puedan causar a su autoestima.

Hace un tiempo Belinda también hizo algo similar que Yuridia. Al darse a conocer este caso, pronto su historia comenzó a circular nuevamente en las redes sociales. En aquella oportunidad, Pati también debió realizar un mea culpa y pedir disculpas.

Fue en el 2017, cuando la periodista puso una nota de Belinda al aire. En aquel entonces, Chapoy hacía referencia a la presentación que la cantante acababa de dar en Aguascalientes. Allí la intérprete había realizado una serie de interacciones con algunas de sus seguidoras y pronto los videos con el diálogo estaba en los medios.

"Ayer pasamos una nota sobre un concierto que dio Belinda (…) y a la mitad del concierto (…) llama a varias de sus seguidoras y les pregunta qué edad tienen, con una botella de tequila les convida (…) Y me informan que de pronto el perrito que traía estaba por ahí tomando", explicó Pati Chapoy en aquella oportunidad. Apenas vio la cantante el video, salió con los pelos de punta a responderle.

"Hola, señora Pati Chapoy, acabo de ver que dice que le doy de tomar a mi perro y que maltrato a los animales. Le pediría de favor que se informe porque jamás en mi vida le he dado de tomar a un perro", sostuvo Belinda al detallar que "después de la entrevista que le di, se la pasa siempre hablando así de mí. Me parece una falta de respeto, ni estaba borracha, tomar un shot de tequila no es estar borracho. Nunca más vuelvo a darle una entrevista".

"Yo no te la voy a solicitar tampoco jovencita", le respondió Pati Chapoy al señalar que "por un lado tienes una fundación en favor del planeta y creo que es lamentable que una figura de tu estatura con una botella de alcohol estés incitando a las jóvenes a tomar".