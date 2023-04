'Sistema Vial no se va a inundar nunca'

"El Sistema Vial Cuatro Caminos no se va a inundar nunca", aseguró Jaime Allegre del Cueto, representante de la empresa Alfa Construcciones, que se encarga de la obra.

De cara a la temporada de lluvias que está por arrancar en la región, el empresario explicó que el proyecto incluye la instalación de un sistema de drenaje que, de manera garantizada, evitará que se acumule el agua en el desnivel.

Citó el trabajo previamente realizado por la constructora en otros desniveles de la región que tampoco se han inundado, como es el Nudo Mixteco, donde consideró que el cárcamo ha operado adecuadamente. También en bulevar Revolución y calle 64, así como en el que conecta con el Periférico Raúl López Sánchez.

Dijo que el Sistema Vial Cuatro Caminos contará con un sistema de drenaje con un cárcamo dotado de dos equipos de bombeo de gran capacidad, además de que, por el diseño de la obra, será poca el agua de lluvia que pueda llegar a la parte más baja.

Dijo que dentro de dos semanas comenzará la instalación de este cárcamo. Comentó que el avance global de la obra es de 77 por ciento, ya se inició con las barreras de protección y posteriormente se arrancará con el cempanel que cubrirá los pilotes, esto de acuerdo al cronograma de los trabajos.

"Ya se tiene la base en el interior, ya se está haciendo la entrada y la salida, todo va de acuerdo al programa", expresó.

Alfa del Cueto refirió que en el Nudo Mixteco se colocó un cárcamo de dos mil 100 metros cúbicos que pueden arrojar el agua al canal de riego que corre a un lado.

"Es un deprimido y no se inunda jamás, excepto hace dos años cuando mientras llovía se fue la luz y la planta de emergencia no tenía baterías; también el que tenemos en el bulevar Revolución lo hicimos nosotros y no se inunda, en el Periférico, si las cosas se hacen bien y se les da el mantenimiento adecuado, entonces no hay posibilidades de que se inunden", comentó.

El constructor dijo que el agua en Cuatro Caminos entraría por las entradas y salidas, de modo que hay 800 metros de rampa pero 400 están techados, por así decirlo.

Allegre del Cueto señaló que en Torreón hay obras pendientes como el puente de Abastos-Independencia, que está considerado desde hace varios años, así como otro en Juárez y Diagonal Reforma, además del crucero de El Campesino, en el Periférico. No obstante, indicó que también sería fundamental que se invirtiera en las tuberías del agua, pues un gran volumen se desperdicia en la ciudad.