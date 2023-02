Sistema de aguas de la Ciudad de México hace broma en redes pero le sale mal

Ante la próxima suspensión del suministro de agua en al menos 12 alcaldías de la Ciudad de México, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) decidió hacer una 'broma' en sus redes sociales, pero al parecer no resultó como esperaban.

Y es que desde su cuenta en Twitter postearon una imagen con la frase 'Agua que no has de beber... No has de dejarla correr", firmada por Elvis Presley, pero con la imagen de Mick Jagger, vocalista de The Rolling Stones.

Más allá de provocar 'risas', el nombre de Elvis junto a la imagen de Jagger confundió a internautas que no entendieron exactamente qué mensaje quiso dar el SACMEX.

Ante lo ocurrido, SACMEX se ha convertido en blanco de burlas, sobre todo en Twitter.