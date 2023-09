Sindicato otorga permiso a series derivadas de The Walking Dead para reanudar producción en medio de huelgas

El Sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA) otorgó un acuerdo provisional a tres series de alto perfil de AMC Networks entre las que se encuentran dos series derivadas de la franquicia The Walking Dead.

Según información de la revista especializada Deadline, The Walking Dead: Daryl Dixon, The Walking Dead: The Ones Who Live e Interview with the Vampire están listas para reanudar sus producciones.

El SAG-AFTRA, que se encuentra en huelga desde el pasado 14 de julio, ha otorgado acuerdos provisionales a más de 300 proyectos que no están relacionados con estudios representados por la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) y que se atienen a los términos de la última propuesta del sindicato a los estudios.

AMC Networks es una "compañía autorizada" por la AMPTP, que significa que, si bien no se encuentran envueltos en las negociaciones para un convenio colectivo entre la alianza y los sindicatos de Hollywood, se adhieren a los acuerdos que concilien ambos grupos.

La decisión del SAG-AFTRA de conceder acuerdos provisionales ha sido cuestionada por miembros de la unión, que ha sido justificada por la institución asegurando que es una forma de demostrar que sus peticiones hacia los estudios son realistas y que con ello ayudan a aminorar los daños de la huelga.

Parte de las críticas llevó a la unión a dejar de otorgar acuerdos interinos a proyectos independientes que fueron escritos bajo el convenio colectivo del Sindicato de Guionistas (WGA) -en huelga desde el 2 de mayo- y cuyo rodaje se estuviera llevando a cabo en Estados Unidos.

The Walking Dead: Daryl Dixon está programada para estrenar su primera temporada el próximo 10 de septiembre y comenzar con el rodaje de la segunda temporada en Europa, mientras que Interview with the Vampire retomará las grabaciones de sus segunda temporada en Praga (República Checa).