Sindicato no permitirá que extorsionen a obreros de AHMSA

El Comité Ejecutivo Local de la Sección 147 del Sindicato Democrático advirtió que aplicará leyes y estatutos contra dirigentes y comisionados que estén cobrando a los obreros en proceso de retiro voluntario, para tramitarles la pensión del IMSS y el finiquito de AHMSA.

Néstor Alejandro Torres Secretario General del comité, convocó a una reunión informativa a todos los trabajadores que tramitaron o están en el proceso de tramitar la baja o renuncia voluntaria.

En la junta económica les informó que ningún representante sindical les debe cobrar por realizarles los trámites ante la empresa y ante el Seguro Social.

En redes sociales se publicó que a trabajadores que buscan salir de la siderúrgica les ofrecieron 60 mil pesos para tramitar el convenio de retiro voluntario de la empresa, que les permite recibir un finiquito que de acuerdo a su antigüedad es de más de un millón de pesos.

De acuerdo a las publicación es los supuestos gestores les cobrarían 60 mil pesos por el trámite, que incluye la pensión ante el Seguro Social.

El representante obrero les pidió a los trabajadores que identifiquen ante el Comité Ejecutivo Local a los “gestores”, para aplicarles la ley y los estatutos por lo que hacen.

Agregó que en caso de ser falsas las acusaciones, serán demandados quienes hacen señalamientos para desinformar y dañar al sindicato.

“Estamos en una situación crítica. Tenemos meses sin cobrar el sueldo ¿Quién pretende para gestionar la baja y la pensión? ¿Con qué dinero les pagarían?” cuestionó Torres, quien agregó que en realizar se trata de sindicalistas opositores que con mentiras buscan provocar conflictos al interior de la Sección 147 para debilitar al comité y allegarse simpatizantes.

A su vez Hugo Ortega Campos, obrero que busca acogerse al beneficio de salida voluntaria, indicó que ha escuchado de esos supuestos gestores, pero indicó que nadie le ha ofrecido realizar los trámites a su nombre, ni le han pedido dinero para eso.

Indicó que vio en la publicación en la red social de Facebook, pero dijo desconocer quién la posteó.

Señaló que no va a acudir con esa persona porque no la conoce y no va a pagar por un trámite entre el sindicato que lo representa y la empresa, ni entre él y el Seguro Social.