Sindicato espera que ya se resuelvan problemas con AHMSA

Los trabajadores sindicalizados de Altos Hornos de México (AHMSA) esperan que cualquiera de los protagonistas de la crisis económica que vive la siderúrgica entren en acción a la brevedad y pongan a operar la industria, señaló el vocero del Sindicato Nacional Democrático, Gerardo Flores Escobedo.

El portavoz del Comité Ejecutivo Nacional del gremio expuso que “no importa quién lo haga, pero que destrabe lo que se tenga que destrabar. Los obreros queremos trabajar ya. Queremos que haya producción y que nos paguen los salarios y las prestaciones”, expuso.

Reiteró que el Gobierno federal se haga cargo de la empresa o que facilite las negociaciones, o que Alonso Ancira regrese y entregue los recursos financieros que se necesitan para producir o que los socios, nuevos o antiguos, que firmen los convenios necesarios con las autoridades y realicen la inyección económica a la acerera para que se reactive.

Flores agregó que hasta el momento no hay ninguna información de la empresa a la siderúrgica, pero afirmó que su dirigente nacional, Ismael Leija Escalante, sigue tocando puerta en busca del pago de los salarios caídos y de las respuestas que los socios sindicales quieren.

Altos Hornos de México debe a sus trabajadores sindicalizados más de 12 semanas de salario.

Indicó además que AHMSA ya no les expide las boletas de pago. Expuso que en semanas previas, aunque no pagaba el sueldo a los obreros sí les extendía la constancia de pago a través de correo electrónico, y ahora ni eso reciben.

Flores Escobedo dijo que el bloqueo a las entradas a la empresa es una repetición de lo que ocurrió en la mina de fierro de Hércules, en los límites de Coahuila con Chihuahua. Los mineros desesperados cerraron las entradas e impidieron el ingreso al personal que controlaba la extracción de agua de los túneles y a trabajadores que extraían material para venderlo y con eso la empresa pagaba gastos y salarios.

“Ya le dimos armas a la empresa para que diga que no nos puede pagar. Amenazamos con tronar la Coquizadora y ya tronó. Amenazamos con el Horno 5 y AHMSA lo apagó. Ahora están bloqueadas todas las entradas y no pueden sacar material para venderlo. Y les dimos armas para que digan que no tienen dinero para pagarnos”, dijo.