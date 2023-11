Sin servicios, familias de cerrada 'San Fernando'

"Es desesperante vivir así", dijeron algunos vecinos de la cerrada San Fernando en el municipio de San Pedro, ya que carecen de todos los servicios básicos, debido a que el fraccionamiento no fue entregado al Municipio y les han dicho que legalmente no existe.

No cuentan con electricidad, por lo que carecen de alumbrado público, el pavimento esta deteriorado, tienen problemas con la escasez de agua potable y no se cuenta con un regular servicio de recolección de basura.

Son unas 250 viviendas, las cuales están distribuidas en cuatro calles, incluso hay una "herradura" en los domicilios que están por ese lado, en ocasiones si les sale un poco de agua, pero las de las calles que están a la entrada ya no existen ni las tomas, las enterraron con cemento, pues dicen que se acostumbraron a almacenar el líquido en tambos.

Comentaron que las primeras familias llegaron hace 20 o 25 años y fue uno de los primeros proyectos de desarrollo de vivienda que se hicieron en San Pedro. Se ubica en la zona donde se encuentra el Parque Industrial, incluso los enormes reflectores que tienen en las maquiladoras, alumbran al menos la entrada a la colonia.

Cuentan que algunas familias han tratado de hacer su contrato con CFE, pero les dicen que es imposible, ya que la colonia no está registrada, por lo que reconocieron que están "colgados" de la red más cercana, pero refieren que en la temporada de calor están expuestos a los apagones por el alto consumo de la energía durante esa temporada, "pero se tienen que aguantar", debido a que están en la ilegalidad.

En el servicio de agua potable, dijeron que hay ocasiones que en las viviendas que se encuentran en la "herradura" sí sale un poco, pero la mayoría tiene contenedores al exterior de sus casas para que la pipa que manda el Simas se los llene, pero acuden una vez por semana y hay ocasiones en los que tardan hasta 10 días en regresar, además de que el requisito es mostrar su recibo o de lo contrario no se les entrega el vital líquido, pero reprochan que desde que tienen memora el servicio es irregular.

"Me aventé dos pleitos con el Simas, en el 2017 porque cuando empezó a salir agua y le moví a la tubería estaba saliendo muy sucia, se mezclaba con la del drenaje, fui y les dije y quedaron que iban a venir a checar. Yo llegué en el 2010 y la verdad desde entonces no pago el agua, pero ya fui y me hicieron un descuento, me quedó casi a la mitad y en pagos y pues ya me llenan los tambos", dijo un habitante del sector.

En cuanto al servicio de recolección de basura, una señora dijo que también hay ocasiones en que el camión tarda diez días o más sin pasar, por lo que hay un joven que se ofrece a recogerla y la deposita en un terreno despoblado que está al otro lado de la carretera, las mimas personas van y la tiran en ese lugar y cuando se acumula mucha le prenden fuego, provocando una enorme humareda con la que se impregnan los domicilios.

"Aquí nada sirve, se batalla para todo y muchas veces hemos ido a la presidencia y nos dicen que legalmente no existe la colonia y de la constructora no se sabe nada. Imagínese, si no está registrada y si el gobierno o el propietario de los terrenos los reclama ¿que vamos a hacer?, las familias que compraron primero sus casas hace 20 o 25 años y desde entonces estamos así".

La mayoría de los habitantes tienen contenedores para recibir agua de las pipas que envía Simas.