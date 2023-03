Sin poder cobrar seguro, familias de 50 maestros

Más de 50 familias de maestros duranguenses que fallecieron no han podido cobrar el seguro de vida por los malos manejos que hubo durante la pasada Administración, ya que el dinero no se pagó a las aseguradoras.

Para resolver este y otros adeudos, el gobernador, Esteban Villegas Villarreal, informó que se llevarán a cabo mesas de trabajo con la Sección 44 del SNTE para ver si en un año y medio o en dos años a más tardar, se pueden liquidar todos los pendientes, empezando por los temas más urgentes.

"Hubo seguros que no se pagaron, seguros de vida, tenemos más de 50 familias que desgraciadamente falleció el titular, el maestro o la maestra, y que cuando quisieron ir a cobrar el seguro, pues no había seguro, porque no estaban pagados; entonces es algo en lo que nosotros también vamos a tener que hacer frente", lamentó.

Y es que, en su momento, durante la pasada administración estatal, la Secretaría de Finanzas no hizo los pagos cuando debía.

"Tenemos una gran cantidad de maestros que están en el buró de crédito, que los intereses siguen creciendo porque no se pagó pero a ellos sí les retuvieron el recurso", agregó.

Además, no se pagó el ISSSTE y parte del ISR, "si hacemos una suma de todo estamos hablando de dos mil millones de pesos, es una cantidad muy compleja, sobre todo en las condiciones en las que estamos. La buena noticia es que nosotros nos vamos a regularizar", afirmó.

Y enfatizó que, desde que inició la actual administración, van al corriente y se espera regularizarse con lo anterior poco a poco.

Asimismo, se buscará un acercamiento con financieras para concretar algún acuerdo para que se absorba todo por parte de una empresa y que ya no cobren tantos intereses.