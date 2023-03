Sin oficializarse ampliación en regularización de autos 'chocolate'

La organización social UCD Nacional A.C. espera que se publique la anunciada extensión al decreto de regularización de vehículos de procedencia extranjera.

Armando García Grimaldo, coordinador nacional de la ONG, señaló que la semana pasada el presidente de la República en una conferencia mañanera anunció la extensión del plazo por tres meses más para el decreto de regularización.

Precisó que pese al anuncio todavía no se publica en el diario oficial de la Federación, por lo que no se puede considerar como oficial ampliación al decreto.

Dijo por otro lado que en el oficio que entregó en Palacio Nacional, en el Despacho de la Presidencia, solicitó al jefe del ejecutivo federal que la regularización de automóviles “chocolate” se extienda hasta diciembre próximo.

Explicó que la crisis de Altos Hornos de México provocó una contracción en la economía y una recesión en el poder adquisitivo de los trabajadores, por lo que muchos no pudieron solicitar cita para regularizar sus vehículos, o realizaron el trámite pero no acudieron por falta de recursos o como prevención para no gastar el poco dinero que les queda.

Armando García Grimaldo, coordinador nacional de la ONG.

Por otro lado solicitó como intercambio, que en lugar de permitir la regularización de unidades automotrices de modelo 2017, 2016, 2015, 2014, que el gobierno federal apruebe la legal importación de automóviles europeos y japoneses, que originalmente están fuera del decreto.

La regularización en números:

Padrón de vehículos estimado en Coahuila: 140,000

Vehículos regularizados al 31 de diciembre de 2022: 53,292

Proyección de vehículos a regularizar al 31 de marzo de 2023: 85,292

Total de vehículos por regularizar en Coahuila (39.1%): 54,708

Fuente: UCD Nacional A.C.