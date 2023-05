Sin notificación de cierre de la estación del Instituto Nacional de Migración en Gómez Palacio: Raúl Meraz

Para el subsecretario general de Gobierno en La Laguna, Raúl Meraz, el cierre de las estaciones migratorias en el país, en su caso las ubicadas en la entidad, generaría un vacío y no se daría solución al problema.

En días pasados, el Instituto Nacional de Migración (INM) anunció la suspensión temporal de 33 estancias migratorias, en tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realiza sus visitas de supervisión a todas las instalaciones y presente el informe correspondiente, esto tras el incendio que cobrara la vida de 40 migrantes en una estación de ciudad Juárez, Chihuahua.

Al momento, Meraz dijo, no se ha notificado nada oficial sobre el cierre de las oficinas ubicadas en Gómez Palacio del Instituto Nacional de Migración.

“De entrada tendríamos un vacío en atención a migrantes, que sería muy lamentable porque si no tiene ya la solución o la siguiente fase para atender la situación migratoria, estaríamos cayendo en una laguna y estaríamos sin atender una problemática, que es real en la agenda diaria y qué bueno la vivimos todos”, comentó el funcionario estatal.

EL SIGLO DE TORREÓN/ FERNANDO COMPEAN

En cuanto al paso de migrantes, dijo que se ha registrado una gran movilización de migrantes que están de paso por la entidad, en donde el 98 por ciento por el que cruza por la entidad, lo hace por los municipios de Mapimí, Gómez Palacio y Lerdo.

Ante ello, dijo que se estableció un trabajo interinstitucional encabezado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y Protección Civil, que tiene como objetivo garantizar el libre tránsito de esas personas que buscan cruzar hacia los Estados Unidos, así como el respetar sus derechos humanos.

“La tarea no es bajar la guardia, el derecho de los migrantes y dar un trato digno por parte de todas las dependencias”, dijo Meraz, quien aseguró que no se tienen reportes de caravanas que pudieran pasar por la entidad.

EL SIGLO DE TORREÓN/ FERNANDO COMPEAN

Así mismo, comentó que dada la situación complicada de seguridad que tienen estados como Zacatecas, los migrantes toman otras rutas para evitar su paso, por lo que al llegar a Durango se dispersan.

“Están decidiendo cruzar de San Luis hacia Saltillo hacia otras rutas para evitar cruzar como Zacatecas, donde tenemos historias terroríficas con los migrantes, (donde) son objeto de delitos de delincuencia organizada y que nosotros en el estado estamos tratando de evitar a toda costa. Hemos visto que en el estado de Durango se están dispersando por otros lados, tratan ellos de tomar a estas vías que les permitan no cruzar por estados complicados, pero bueno, nosotros aquí, aunque no sean contingentes grandes, no deja de haber permanentemente cruce”, dijo el subsecretario.