Sin no hay orden judicial distribuirán libros

Si no hay una instrucción de la autoridad judicial, la Secretaría de Educación del estado de Coahuila (SEDU) distribuirá el próximo lunes 28 de agosto los libros de texto gratuito a las escuelas de educación básica para el nuevo ciclo escolar 2023-2024, aseguró este lunes el titular de la dependencia, Francisco Saracho Navarro.

El funcionario comentó que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) envió a los almacenes del estado los libros de texto de primero a cuarto grado de educación primaria.

Posteriormente, se trasladaron a las supervisiones y éstas se encargarán de entregarlos a los planteles educativos. Comentó que los ejemplares de quinto y sexto grado comenzaron a llegar este día a la ciudad de Saltillo mientras que los libros de texto para educación secundaria arribarán a Coahuila el próximo mes de septiembre del año en curso.

"Como ustedes saben por parte de la Unión de Padres de Familia hay algunos amparos que se han interpuesto, como lo he dicho, como lo he recalcado, si no hay una instrucción por parte de las autoridades judiciales competentes pues nosotros sí vamos a entregar los libros el 28 de agosto", expuso.

Desde hace meses, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), en la cual se encuentra el comité Coahuila, exigió al gobierno federal frenar la distribución de los libros de texto gratuitos para el próximo ciclo escolar pues aseguran que nunca han sido consultados ni aprobados y que se trata de una "imposición". En su momento, indicaron que el material escolar no era el adecuado y que estaba siendo diseñado "a modo", careciendo de bases científicas, técnicas pedagógicas y el profesionalismo académico que se requiere.