Sin localizar, 3 mil pensionados en GP

Un total de 3 mil beneficiarios de la Pensión para Adultos Mayores se encuentran como no localizados en el padrón de la zona urbana de Gómez Palacio, por lo que para el siguiente bimestre no recibirán su recurso.

Se trata de beneficiarios que recibían su pensión a través de tarjeta bancaria de diferente institución, y que no han acudido a recibir su nueva tarjeta del Banco de Bienestar en los diferentes operativos que se han realizado.

Luis Puerta, encargado del Programa de Adultos Mayores en la Dirección Regional de Programas de Bienestar Región 02, explicó que en el afán de ubicar a esos beneficiarios, se ha colaborado con las instituciones bancarias sin éxito.

"Nos quedan unas 3 mil tarjetas por entregar. Nosotros ya hicimos el recorrido para poder localizarlas pero o no son los domicilios o ya cambiaron de número de teléfono", comentó.

Ante tal situación, se levantarán actas de hechos para notificar a México, "porque no sabemos si están aquí o si ya fallecieron", agregó.

"Ya no recibirán el apoyo… no sabemos si estas personas ya fallecieron, si están fuera del país, no sabemos cuál es la situación", dijo Puerta, pues explicó que solo este mes se tiene para realizar el cambio.

Las personas que aún no han realizado el cambio, deberán de acudir a las oficinas de la Dirección Regional de Programas de Bienestar ubicadas en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Rural (Sader) en Lerdo.

Sobre los adultos mayores que reciben su pensión en efectivo u hologramas, mencionó el encargado que para el cierre del operativo se espera haber entregado más de 4 mil 500 tarjetas, pues al momento se tiene un avance del 90 por ciento.

El operativo de entrega de tarjetas se lleva a cabo en el Parque la Esperanza. La documentación que deberán presentar es: 3 copia del INE o cualquier otra identificación vigente; 2 copias del CURP en el formato 2023; 2 copias del comprobante de domicilio no máximo a 3 meses: y dos copias de acta de nacimiento legible.

Padrón

Cambios de tarjeta:

* Unas 3 mil personas solo de Gómez Palacio, que reciben su pensión en su tarjeta de otra institución bancaria, no han sido localizados.

* De las personas que cobran en efectivo, se espera entregar más de 4 mil 500 tarjetas al final del operativo.

* Cerca de mil beneficiarios no recibieron su tarjeta, por lo que serán los únicos a quienes se atenderán en un nuevo operativo de pago en efectivo.