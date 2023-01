Sin frenar

Esto es lo que hace diferente al futbol de Inglaterra. Parece que cada tres días se enfrentan equipos del Big Six. Ayer, el Manchester City le remontó un 0-2 al Tottenham, duelo que era crucial para ambos en su lucha por la tabla de la Premier.

Y para este fin no cambia la cosa. Hablábamos hace una semana de dos derbis: el de Manchester y el del Norte de Londres. Pues este sábado y domingo volvemos a tener duelos muy atractivos y en los mismos horarios. Primero, Liverpool recibiendo al Chelsea. Y al día siguiente Arsenal midiéndose con el Manchester United.

Respecto al primer duelo, encontramos a los lugares 9 y 10 de la tabla. Liverpool por encima del Chelsea aunque ambos empatados en puntos. Cierto, ambos equipos han tenido una temporada muy por debajo de lo esperado, y es que al cabo de haber disputado la mitad de duelos de la temporada tanto Blues como Reds apenas tienen ocho triunfos y cuatro empates. Sin embargo, pueden encontrar una mínima esperanza para rascar puestos europeos de cara a la siguiente campaña.

Será interesante ver si Chelsea o Liverpool terminan por apostar todas sus fichas a una sola competición, como lo hizo en alguna ocasión el United de Mourinho para volver a la Champions, dejando a los elementos suplentes para la liga y a los titulares para la Europa League. En este caso, si quieren que el balón de las estrellas siga rodando con ellos la siguiente campaña (y no logran clasificarse por puesto en la Premier) la única vía sería levantando 'La Orejona', ya que el campeón asegura su puesto. Pues ambos aún tienen esta posibilidad: Liverpool - Real Madrid; y Chelsea - Dortmund. Por allá del 14 de febrero se empezarán a jugar.

Segundo tiempo

Hablemos del Arsenal. Sí, este año puede ser. Pero el City no termina por aflojar, tampoco, a pesar de cómo le sacaron el derbi de la ciudad el sábado pasado. Y lo de ayer demuestra que el equipo de Guardiola es capaz de todo, porque tiene la calidad y profundidad de plantel para sacar partidos que se ven complicadísimos, como este contra los Spurs. Y esa profundidad no la tienen los de Londres, aunque juegan con una ligera ventaja en ese aspecto: su actividad europea se sabrá hasta el 24 de febrero, cuando se sorteen los octavos de la Europa League. Recordemos que hay una ronda previa para ver qué segundos lugares avanzan contra los que bajaron de Champions.

Sí. El Arsenal podría jugar sus rondas de Europa League hasta marzo, pero justo por esas fechas es cuando más se le complicará el calendario, sin contar que el siguiente viernes juega contra el Manchester City por la FA Cup. Sin embargo, por allá de abril hablamos de que en Premier tendrá los siguientes duelos consecutivos: Liverpool, West Ham, Southampton, Manchester City, Chelsea, Newcastle y Brighton. Un cierre de temporada (sin contar los duelos ante Nottingham y Wolves) tremendamente difícil.Y finalmente está el United, que dejó pasar una oportunidad única por meterse de verdad en la carrera por el título. Lo de la semana pasada fue un golpe sobre la mesa, ya que hacía años que los de rojo no le jugaban a los de azul con el pecho por delante. Sin miedo. Y para el duelo a mitad de semana contra el Palace terminan por empatar con un golazo sobre la hora, con un De Gea pletórico y con un Casemiro que fue amonestado y que estará ausente contra el Arsenal. El resultado de este domingo podría ser un punto de inflexión para ambos conjuntos.

Tiempo extra

Este sábado, Liverpool y Chelsea se miden en un duelo por la mitad de la tabla a las 6:30 am. Terminando, destaca un duelo directo por el no descenso entre West Ham y Everton. Para el día siguiente, Arsenal buscará dar otro paso firme rumbo al título cuando reciba al Manchester United a las 10:30 am.