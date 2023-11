Sin fecha, pago de Pensión para Adultos Mayores

El delegado de los Programas de Bienestar en Durango, Iván Ramírez, informó que aún no se tiene fecha para realizar el depósito correspondiente a la Pensión para Adultos Mayores del último bimestre del año (noviembre-diciembre), por lo que pidió estar pendientes de su publicación.

Aunque mencionó que con la bancarización de gran parte de los beneficiarios y a la información con la que cuentan de que su dinero no se pierde, hay mayor tranquilidad entre los adultos mayores.

"Todavía no hay fecha, nosotros publicaremos en su momento las fechas tentativas. Con la bancarización no hay ningún problema... en cuanto se publica el calendario alfabético arrancamos con eso muchos pensaban que tendremos grandes problemas de filas y fuerzas de los bancos en la mayoría de los bancos pero ya no se dieron ese número de filas porque la gente está respetando el calendario", comentó.

De acuerdo con el delegado, también los adultos, gracias a la información que se ha difundido, tienen claro que su dinero no se pierde si no lo retiran el día señalado y que pueden disponer de él cuando así lo deseen.

"Tienen la información que su dinero ahí se queda, muchos pensaban que si no lo retiraban su dinero ese día o se regresaba o lo podrían perder pero no, ya la gente está consciente de su dinero se queda, lo pueden disponer cualquier día para que no hagan tanta fila, también tienen la opción de ir a una tienda departamental y al hacer una compra y les permiten retirar su recurso sin que tengan que pagar nada de comisión", detalló.

En el caso de la zona 02 que atiende a Gómez Palacio, los adultos mayores podrán consultar la página Región 02 Bienestar Durango en Facebook para conocer las fechas de depósito así como de los operativos que aún se lleven a cabo para realizar el pago a quienes reciben su recurso en efectivo.

Pensión del Bienestar

Pendiente:

*Todavía no hay fecha para hacer la dispersión de los recursos de la Pensión para Adultos Mayores.

*Piden a los adultos mayores estar atentos a las redes sociales de Bienestar.

*El recurso no se pierde si no se retira de forma inmediata cuando se deposita.