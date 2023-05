'Sin Faitelson sería una patada en los hue...', Martinoli y Zague le dan duro a Tercer Grado Deportivo

El programa de Tercer Grado Deportivo ha generado distintas críticas por el concepto y los periodistas que conforman el panel de la mesa de debate, en esta ocasión fueron Martinoli y Zague los encargados de brindar su opinión.

"Tú le quitas al programa a mi sensei Faitelson y… mmmmmm", expresó Christian Martinoli, señalando que se caería el programa sin la participación de David.

"Sería una patada en los hue..", agregó Zague en uno de los videos de Youtube del Canal de Luis García.

VER MOMENTO AL MINUTO 39:00

"Me gustaría ir, me gustaría ponerlos en su lugar, estoy muy armado, ahora resulta que viene la crítica cuando años anteriores no decían nada, pero, pierden un poco el control y ahora sí, programa", dijo ‘El Jefe Vargas’.

Mientras que Zague tampoco cree en el criterio del programa, además se burló porque, aunque a los comentaristas de Azteca Deportes los califican de "0 objetivos".

"El programa es para crear conciencia deportiva, los payados acá somos nosotros", indicó el exfutbolista.