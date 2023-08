Sin evento masivo, alcaldesa Leticia Herrera rendirá su primer informe el 30 de agosto

El próximo 30 de agosto, la alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, rendirá su primer informe de esta nueva gestión municipal y dijo que será de una manera austera y no será masiva. Además, adelantó que será mediante un formato más dinámico.

“Será muy diferente, esta vez el informe prácticamente nada más lo voy a entregar al honorable Cabildo y daré un mensaje que después será transmitido a toda la población de Gómez Palacio; ya no vamos a gastar lo que se gastaba”, recalcó la edil.

Herrera dijo que otra de las intenciones es “ya no quitarle el tiempo a la gente para que vayan a verme, ni tampoco quiero asolearlos. Yo creo que vamos a tener que ir cambiando esto, una nueva dinámica pero, por lo pronto, Leticia Herrera habrá de entregar su informe dará un mensaje para todo el pueblo y será todo lo que vamos a hacer”.

A poco más de 20 días de rendir cuentas, adelantó que se hablará de cosas buenas y que no se ven. “Sobre todo en el tema del agua hemos repuesto muchos colectores que se cayeron que ya no daban y es obra que tenemos que hacerla pero es una obra que no se ve, es una obra que está enterrada”.

La alcaldesa aseguró que se han atendido rubros que se recibieron en deterioro.

“A eso llegamos, a volver a tener una ciudad digna, tener una ciudad que sigue brillando nos retrasamos un poquito, no por causas de nosotros, porque así nos dejaron el municipio, la administración nos la dejaron un poquito deteriorada en muchos temas, ya avanzamos y seguimos avanzando cada día más para poder dejar en estos dos años restantes… que ojalá le dé quien llegue una continuidad al trabajo realizado para ir creciendo más desarrollándose más”.