'Sin Estado de derecho no hay inversiones'

Claudia Márquez, directora en México para Draslovka Holding (empresa propietaria de lo que fue Soluciones Mineras de The Chemours Company) y presidente de la Industria Química en el país, denunció una ausencia del Estado de derecho por parte de autoridades de los tres niveles de Gobierno.

En diciembre de 2021, recuerda Márquez, Draslovka había adquirido los permisos para la instalación de la planta de cianuro de Chemours; sin embargo, se optó por trasladarla a otros puntos de la República Mexicana.

Recordó que se trataba de la planta química más avanzada en su tipo de tecnología a nivel global, y en ella había una inversión aproximada de 150 millones de dólares, no obstante, al no continuar con el proyecto, se ha tratado de desmantelarla, "pero desde septiembre de 2022 no hemos tenido acceso a nuestras instalaciones".

La directora de Draslovka asegura que la compañía ha tratado de desmantelar la planta Chemours y señala como absurdo el no poder avanzar en ello, pues "de haber continuado con ese proceso, a día de hoy ya estaríamos completamente fuera.

"En la zona hay una completa falta del Estado de derecho , no podemos entrar a nuestro predio, no podemos tener vigilancia, y eso ha causado problemas, no sólo con nosotros, sino con todo el corredor industrial", puntualizó.

Esta situación ha causado un daño aproximado de 10 millones de dólares, según Claudia Márquez para El Siglo de Torreón, por motivos de rapiña.

Asegura que se han interpuesto las denuncias correspondientes y "hemos tenido una conversación cordial con toda la gente que el Gobernador (Esteban Villegas) ha designado, pero no hemos logrado ser eficaces para entrar al sitio y terminar el desmantelamiento".

Cuestionó el actuar de autoridades y pobladores de Dinamita, Durango al recalcar que "es como ir a tu casa y no poder entrar".

Detalló que México sigue siendo un gran atractivo para Draslovka, cuyo principal interés es la innovación tecnológica en los campos mineros y químicos, por lo que subrayó que "queremos dar vuelta a la hoja".

Claudia Márquez puntualizó que para la región es importante reforzar el Estado de derecho , principalmente por la relocalización de las industrias (nearshoring), "quienes buscan infraestructura, acceso a materias primas, gente capacitada y seguridad en la inversión".

La compañía, con base en República Checa, busca iniciar proyectos mineros enfocados en oro y cobre, así como en desarrollo e innovación; sin embargo, para la región de La Laguna de Durango no existe plan de inversión, únicamente el desmantelamiento de la planta Chemours.