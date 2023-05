Sin definir, consulta a Suprema Corte de Justicia

Para el ministro en retiro José Ramón Cossío, sí es necesario que en el Poder Judicial haya una reforma para fortalecer la justicia en México; sin embargo, la propuesta específica del presidente Andrés Manuel López Obrador para elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por votación en urnas no es parte de la solución, "pues lejos de fortalecer, debilita", ya que eliminaría de tajo los contrapesos en México.

El doctor en Derecho señala que los ministros del Máximo Tribunal no son una "casta divina" como acusa el Jefe del Ejecutivo federal, aunque sí considera que ese poder debe autorregularse y moderarse en sus beneficios económicos. Para el constitucionalista, "el presidente tiene una imagen distorsionada de la democracia", al creer que el ganador se lleva todo y el perdedor no se lleva nada, lo que lo lleva a no aceptar que haya otros órganos constitucionales como la SCJN, el INE o el Inai.

Considera que México no puede quedar sin arbitrajes, pues esto sería altamente peligroso y llevaría a una crisis política.

También asegura que, desde el estricto punto de vista constitucional, "no hay sustento" para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia sean llamados a comparecer y mucho menos a un juicio político, ya que se trata de un poder autónomo.

Sin embargo, la fracción legislativa de Morena definirá esta semana los pormenores del llamado Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Así lo adelantó el coordinador de esa bancada, Ignacio Mier Velazco, quien señaló que en la Cámara de Diputados un grupo de Morena anunciará "cuál es la propuesta, la mecánica y la dinámica para la realización de los debates, los conversatorios y los foros para recoger la opinión con relación sólo a lo que se refiere a la consulta".

Expuso que el Plan C no busca debilitar la división de poderes, por el contrario, su objetivo es robustecerla.

"No queremos reformar el poder público en México, no queremos acabar con la división de poderes, queremos fortalecer la división de poderes", manifestó.

El diputado advirtió que es necesario que los mexicanos estén informados y puedan decidir si quieren que se revise el procedimiento para la asignación de ministros; para ello, explicó el desarrollo legislativo que seguirá la propuesta de reforma al Poder Judicial.

Al respecto, Mier Velazco apuntó que, en esta semana, junto a legisladores de Morena, presentará las fechas y modalidades para la discusión de dicha reforma.

"Los otros dos poderes han tenido revisiones permanentemente de sus procedimientos para la elección o designación de sus integrantes, no así en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación", dijo.

Agregó que las expresiones de sus homólogos parlamentarios "siempre son bien recibidas", pues en el Congreso prevalece la libertad de expresión; sin embargo, reiteró que su convicción política "está delineada con el Plan C".