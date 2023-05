Sin daños por Insabi: IMSS

La Representación en Coahuila del Instituto Mexicano del Seguro Social, descartó que la integración del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) al IMSS afecte el servicio que se brinda a asegurados y derechohabientes que aportan sus cuotas a través de sus salarios.

Mediante una tarjeta informativa compartida a El Siglo de Torreón, la dependencia señala que la adhesión de este programa de servicios médicos a población abierta no afiliada "considera el otorgamiento del servicio a través de los hospitales y unidades médicas del IMSS Bienestar, y no del Régimen Ordinario". Precisa el documento que el IMSS en su régimen ordinario y el programa Bienestar son instituciones hermanas, que laboran con el mismo objetivo "pero cada uno con presupuesto y recursos diferentes". La misiva afirma que las cuotas obrero-patronales se destinarán estrictamente para la atención de los asegurados y de sus familias, y no serán utilizadas para atender a personas no aseguradas.

Con recursos presupuestados para el programa del Insabi, el IMSS les otorgará la atención médica a los beneficiados de este esquema de seguridad ajeno a los asegurados y afilados al Seguro Social.