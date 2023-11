Sin casos de Virus Sincicial Respiratorio en Jurisdicción Seis; piden no alarmarse

De octubre a la fecha, las instituciones de salud de Torreón, Matamoros y Viesca, no han notificado casos del Virus Sincicial Respiratorio (VSR) en la Jurisdicción Sanitaria No. 6 de La Laguna. Humberto Gerardo Flores Muñoz, coordinador del Programa de Vigilancia Epidemiológica dijo que la población no debe alarmarse sino tomar las medidas de prevención cotidianas para evitar el VSR así como otras enfermedades respiratorias que coinciden en el ambiente.

Comentó que el Virus Sincicial Respiratorio no es un agente que se contemple dentro del Sistema de Vigilancia Epidemiológica convencional para notificar, como lo es la Covid-19, influenza y rotavirus, entre otros.

“El Virus Sincicial Respiratorio ahorita se ha hecho mediático porque después de Covid e influenza, es de los que, con mayor frecuencia se están notificando. El VSR es más viejo que Covid y es tan viejo como influenza. Hay por ejemplo otros años en los que prevalece el metapneumovirus o los adenovirus, esa situación cambia”, explicó. El epidemiólogo comentó que el VSR sí tiene vacuna pero que está aprobada para su uso en los Estados Unidos para la prevención de la enfermedad de las vías respiratorias inferiores en personas de 60 años o más. Además, agregó que para que una enfermedad se considere un problema de salud pública, tiene que ser importante en magnitud (que se esté enfermando mucha gente) y en trascendencia, (que ocasione una gran cantidad de muertes).

“Por lo pronto, en nuestro país no se ha considerado como un problema de salud pública la infección por el Virus Sincicial Respiratorio y por eso (el biológico) no se ha incluido dentro del esquema de vacunación, claro que cabe la posibilidad que en un futuro próximo sí pueda haber vacuna en nuestro país”, detalló.

El Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica, informó recientemente que se observó un incremento de casos de otros virus respiratorios con predominio de VSR afectando a los grupos de edad de 1 a 4 años, menores de 1 año y 5 a 9 años.

CONTAGIO Y SÍNTOMAS

El periodo de incubación es de cuatro a seis días después de haberse infectado. Las personas pueden volverse contagiosas uno o dos días antes de comenzar a mostrar signos de la enfermedad. Algunos bebés y las personas con el sistema inmunitario debilitado pueden continuar propagando el virus incluso después de dejar de mostrar síntomas, por hasta 4 semanas.

La infección por el VRS incluye cuadros leves a infecciones agudas graves, incluyendo la neumonía y bronquiolitis. Los síntomas principales que se manifiestan en fases y no todos a la vez, son: rinorrea, apetito reducido (hiporexia), tos, estornudos, fiebre y sibilancias.

En los bebés muy pequeños(de 6 meses o menos), con infección por el VSR, los síntomas pueden ser irritabilidad, menor actividad, dificultad para respirar, ingesta reducida de líquidos y alimentos, y apnea. El virus se transmite de persona a persona por gotas respiratorias o a través del contacto de las manos u objetos contaminados con secreciones respiratorias de la persona enferma.

RECOMENDACIONES

Las recomendaciones son: permanecer en casa si se presenta síntomas, ventilación en lugares cerrados, cubrirse al toser y estornudar con un pañuelo desechable o antebrazo, no sus manos. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos; evitar tocarse la cara sin antes lavarse las manos; evitar el contacto cercano con otras personas, como besarse, estrecharse las manos y compartir vasos y utensilios para comer. Así como también limpiar las superficies que se tocan con frecuencia, como manijas de las puertas y dispositivos móviles.