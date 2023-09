Congreso de Durango recibe informe de Esteban Villegas

Sin asistir al Congreso del Estado, el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, entregó el documento que corresponde a su primer informe de gobierno donde se informa la situación que guarda la administración estatal. Lo hizo a la distancia, no de manera presencial, luego de que se modificó la Constitución Política del Estado con este fin. De hecho, hubo tres diputados que tampoco asistieron.

Las fracciones que integran el Congreso hicieron posicionamientos en Tribuna respecto del informe correspondiente al primer año de Villegas al frente de la administración estatal sin haber leído ni conocer el informe, por lo cual dedicaron más tiempo a quejarse del anterior gobierno de José Rosas Aispuro Torres que de acciones realizadas en el gobierno actual de Villegas.

Incluso, el diputado del Partido del Trabajo, Mario Delgado, calificó lo que sucede en Durango como un fraude gubernamental.

“¿Qué es lo que esconden? ¿por qué no viene el gobernador a dar la cara? ¿acaso se avergüenza de su gobierno que apenas comienza y ya valió -como su famosa tarjeta-? A propósito del primer informe del gobernador Esteban Villegas Villarreal señalamos categórica y enfáticamente que el cambio prometido se convirtió en un fraude gubernamental”, dijo el diputado local Mario Delgado Mendoza, representante de la fracción del Partido del Trabajo (PT) en la tribuna del Congreso del Estado”.

El periodo del informe corresponde a septiembre 2022 a agosto de 2023 y fue el secretario general de Gobierno, Héctor Vela Valenzuela, quien acudió a la LXlX Legislatura, a entregarlo en lugar del gobernador.

El diputado local Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, inició este viernes 1 de septiembre la sesión correspondiente, en la cual los representantes de las fracciones del PRI, PAN, PRD, PT, PVEM, Morena darían posturas respecto al primer informe de gobierno por el primer año de gestión de Villegas.

A esta sesión no solo no asistió el gobernador, sino tampoco asistieron los diputados Francisco Londres Botello, Eduardo García Reyes ni Gerardo Galaviz Martínez siendo 23 diputados en total lo que sí acudieron.

El petista Mario Delgado dijo que el actual gobierno de Villegas no es mejor que el de Aispuro sino que es “más de lo mismo, es el mismo azul de Aispuro ahora de rojo, cambió solo de color porque en los hechos imperan las mismas prácticas, la demagogia, la mentira, y la doble moral”, dijo.

Comentó que el plan de saneamiento financiero del gobierno del estado resultó simplemente en aumentar más impuestos y que la única solución que ha dado ante el mencionado desfalco a las finanzas que heredó de la anterior administración fue solo endeudar más a Durango. También señaló promesas incumplidas del gobierno de Villegas como la Tarjeta Madre y el no cobro del replaqueo.

“En conclusión, todo este año fue darle atole con el dedo a los duranguenses. Ni obras. Ni servicios. Ni Tarjeta Madre… Este gobierno apenas empieza y así como su ‘Tarjeta Madre’, así está valiendo. Como ya lo dije, en Durango nos prometen en grande y nos engañan en grande. Este primer año de gobierno los duranguenses lo califican como un cínico fraude gubernamental. Durango está cansado de que se solape a los corruptos”, aseguró.

Los diputados representantes de las fracciones del PRI, Morena, PRD, PAN, PVEM, en sus intervenciones dedicaron más tiempo a hablar mal del estado de las finanzas que dejó el exgobernador José Rosas Aispuro, que al informe de Villegas y a las acciones de su primer año de gobierno. Además, el diputado del PRI, Luis Enrique Benítez Ojeda, no estuvo de acuerdo en el posicionamiento que la representante de la fracción de su partido (PRI), Rosa María Triana Martínez, diera en tribuna pues además no han podido leer el documento en físico porque no tienen ni una copia del mismo.

NI LOS DIPUTADOS DEL PRI TENÍAN COPIA DEL INFORME

El diputado del PRI, Luis Enrique Benítez Ojeda, pidió la palabra durante la sesión del Congreso de este viernes y al finalizar las intervenciones de cada uno de los diputados que hablaron a nombre de las fracciones partidistas que representan en el Congreso. La intervención de Benítez Ojeda fue para pedir a la Presidencia del Congreso el documento del primer informe pues dijo que sin tenerlo físicamente no puede leerlo ni emitir una opinión responsable

“Quisiera solicitarle respetuosamente a la Presidencia se sirviera enviarme el día de hoy un tanto del documento que contiene el primer informe de gobierno para poder conocerlo, analizarlo y entonces formular un punto de vista. En tanto, yo no comparto totalmente el punto de vista expresado por mi compañera del Grupo Parlamentario (PRI) por lo que pido se de cuenta de ello en el acta esperando el informe… Como debió haber sido entregado hace varios días de acuerdo a la ley”, acotó Benítez Ojeda.

