Siguen los ataques contra la Banda MS por su colaboración con Yahritza y su Esencia

La Banda MS sigue siendo atacada en redes sociales luego de que dieran a conocer su colaboración con Yahrtiza y su Esencia con el tema Solo que los dudes.

Como es sabido, Yahritza y sus hermanos han sido duramente criticados luego de que en una conferencia de prensa dijeran que no les gusta la comida de México ni estar tanto tiempo en la CDMX por el ruido de los coches o el tráfico.

Justo después de la controversia, Walo, Alan y los demás integrantes de la MS dieron a conocer Solo que lo dudes, sin embargo, los usuarios de redes día a día le tiran a los sinaloenses por su canción con los oriundos de Washington.

Ayer, la Banda MS posteó un video en el que anunciaron que cantarían justamente en Washington y como era de esperarse de nuevo han sido señalados.

"Se escribe guachinton y allá hay puro chiken para pura gente delicada muy delicada", "Estos apoyan a Yaritza y su esencia, nomás porque ya tienen canciones con esa agrupación y no quieren fracasar..jajaja", "NO VOY IR. ANTES ERA SU FAN PERO YA NO".