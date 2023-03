Siguen encontrando irregularidades

La Secretaría de Contraloría ya turnó 10 carpetas a la Fiscalía Anticorrupción, en seguimiento a las irregularidades que se han detectado en las distintas dependencias.

Así lo informó la contralora, Tania Julieta Hernández Maldonado, quien refirió que se ha trabajado en coordinación. "Nosotros hemos estado colaborando de manera muy directa porque al final pues la ley nos manda acá eso, entonces lo hemos estado haciendo muy de la mano, muy de cerca, respetando por supuesto la autonomía de la misma Fiscalía y bueno en lo que nos corresponde a nosotros como Secretaría de Contraloría", explicó.

Y estos procesos han implicado entregar la información que se les va solicitando. "Ha habido solicitudes de información, demasiadas, de hecho esto es de manera constante y más para integrar todo lo que hemos estado trabajando a partir de que inició la administración y ahora con algunas de las denuncias que se han presentado de manera directa allá y que también han presentado con nosotros, que luego se vuelven la misma, las conjuntamos y de esta manera hemos estado trabajando", indicó.

Pero es un proceso que no acaba ya que han ido surgiendo más irregularidades al interior de las distintas dependencias. "Desafortunadamente es real. Diario nos llega un tema de todos, van encaminados en el mismo sentido falta de documentación comprobatoria, algún desvío en cuanto a un recurso que ya tenían etiquetado y no les llegó, facturas que no están registradas y así sucesivamente, te puedo mencionar, diario llegan unas dos, tres ya de diferentes dependencias", señaló.

Asimismo, reconoció que también se ha tenido que hacer la revisión de facturas para constatar que sean reales, para acreditar el adeudo a proveedores, lo que se está haciendo por parte de Finanzas.

"No nos corresponde a nosotros como Contraloría hacer ese estudio. La Secretaría de Finanzas en el momento en que tiene que emitir algún pago, pues previamente debe de contar con esta documentación, entonces ahorita ellos en cada una de las dependencias están abocados a que exista la comprobación de que si se efectuó tal o cual gasto y que esté registrado dentro de un sistema, encontramos por ahí algunas facturas que no se registraron en el sistema, esto quiere decir probablemente que no había suficiencia presupuestal y si no hay suficiencia presupuestal también es una falta administrativa y pues evidentemente pues no se tiene el recurso para poder liquidarlas", complementó.