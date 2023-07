SIGUE SIENDO UN SUCESO SIGUE SIENDO UN SUCESO

En julio de 2008, una nueva "Batimanía" se había desatado en México y otros países del mundo. El día 18 de ese mes entró a los cines Batman: El Caballero de la Noche, volviéndose un filme clásico para los fans del héroe de DC Comics.

Con una calificación en Rotten Tomatoes de 94 sobre 100, tanto de críticos como de la audiencia, el filme fue el segundo que dirigió Christopher Nolan acerca de "Bruce Wayne" tras Batman Begins de 2005.

Christian Bale, una vez más se puso el traje de "Batman" y acabó la trilogía, al igual que Nolan, con Batman: The Dark Knight Rises (2012).

Batman: The Dark Knight contó también con la actuación del fallecido Heath Ledger en el papel de "Joker". Su trabajo le hizo ganar un Óscar póstumo como mejor actor de reparto.

Esta película fue la última en la que participó Ledger, quien murió en enero de 2018 por una sobredosis accidental de medicamentos.

En estos días, la cinta cumplió 15 años de haberse estrenado en los complejos cinematográficos. Los fans han celebrado viendo el filme en HBO Max o en formatos como DVD y Blu-Ray.

"La trilogía que hizo Christopher Nolan fue formidable, pero sin duda The Dark Knight fue la mejor. La historia está muy bien narrada y el trabajo que hicieron Bale y Ledger nos dejó satisfechos como fans. Las escenas de acción elevan la adrenalina de uno", mencionó Saúl Treviño, coleccionista de cómics y figuras de personajes, tanto de DC como de Marvel.

Además de Christian Bale y Heath Ledger, actúan Michael Caine, Gary Oldman, Aaron Eckhart, Maggie Gyllenhaal y Morgan Freeman como "Alfred", "James Gordon", "Dos Caras", "Rachel Dawes" y "Lucius Fox", respectivamente.

De acuerdo con varios sitios especializados, Nolan ese inspiró en el debut de los cómics del "Guasón" ocurrido en 1940, en la novela gráfica The Killing Joke y la serie de 13 cómics The Long Halloween, que replanteó el origen de "Two Face".

El largometraje se realizó en Chicago y otros sitios de Reino Unido, Estados Unidos y Hong Kong.

Batman: The Dark Night tuvo un costo de 185 millones de dólares y terminó recaudando más de mil millones de dólares en la taquilla mundial.

"The Dark Night es un título sinónimo de Batman, un personaje que es oscuro. En esta ocasión su personalidad ya está formada y ahora pelea con 'Joker', un criminal que no tiene respeto por la autoridad.

"Afortunadamente conté con Bale para hacer el papel de 'Batman' (Bruce Wayne) porque es un actor muy intenso y ahondó como debía en la psicología del personaje. Por su parte Heath trabajó bastante para crear este personaje icónico que es lo suficiente humano para ser tenebroso, porque si no es humano, uno no creería en él", dijo Nolan en 2018 previo al estreno del filme.

En la presentación de la cinta en la Unión Americana, Christian Bale destacó que en esta cinta interpretaba a un "Batman" que había madurado, "que ha sufrido, que tiene la responsabilidad y el poder para hacer el bien, pero al que no se le reconoce su labor", mencionaba.

El filme, que arribó a México con 700 copias, muestra una lucha más entre "Batman" y el crimen.

Con la ayuda del teniente "James Gordon" (Gary Oldman) y el Fiscal de Distrito "Harvey Dent" (Aarón Eckhart), el encapuchado se propone destruir la delincuencia organizada para el bien de Gotham City (Ciudad Gótica).

A lo largo de la trama, el trío demuestra ser muy eficaz, pero pronto se ve presa de una creciente mente criminal, la de "Guasón", quien empuja a Gotham hacia la anarquía y lleva al "Caballero Oscuro" a estar más cerca de cruzar la delgada línea entre héroe y vigilante.

La película recibió ocho nominaciones a los Premios Óscar; ganó el premio a mejor edición de sonido y Ledger recibió el premio póstumo a mejor actor de reparto.

En 2020, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos seleccionó The Dark Knight para ser preservada en el National Film Registry por ser, "cultural, histórica y estéticamente significante".

"Se trata de una obra maestra de Christopher Nolan, El caballero oscuro, recreándose en un 'Batman' aún más trágico que épico y con el maquiavélico anarquista el 'Joker' creando un perdurable monumento a la crueldad", mencionó Carlos Boyero del Diario El País, acerca del filme.

Más de la película

Se estrenó en 2008

*Realizar esta cinta tuvo un costo de 150 millones de dólares y recaudó más de mil millones de dólares.

*El batitraje fue construido de 200 pedazos individuales de caucho, fibra de vidrio, red metálica, y nylon.

*El 22 de enero de 2008, meses antes del estreno de la cinta, murió a causa de una sobredosis accidental de medicamentos el actor Heath Ledger, que había encarnado a 'The Joker'.