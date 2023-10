Sigue estos consejos para hacer el súper en línea

En la actualidad, para muchas personas suele ser más cómodo llevar a cabo cualquier tipo de compra mediante el uso de las nuevas tecnologías, ya sea a través de un dispositivo móvil o mediante alguna computadora.

La pandemia aceleró mucho la forma en la que llevamos a cabo nuestras actividades diarias.

A pesar de lo cómodas que son las compras en línea, debes saber que existen un par de consejos que debes tomar en cuenta antes de darle clic a tu carrito y pagar.

Toma esto en cuenta:

1.- Elabora una lista de supermercado para definir claramente lo que necesitas adquirir: puede ser que no te des cuenta de cuántos productos ya has agregado a tu carrito o cuales no son realmente indispensables.

2.- Verifica precios: revisa si el artículo elegido realmente está rebajado o no, algunas veces comprar en línea es más barato que hacerlo de manera presencial. Varias cadenas de supermercados destinan algún día para poner alguna promoción.

3.- Considera el costo del envío: este es quizá un punto negativo o en contra, ya que en la mayoría de los supermercados deberás pagar una tarifa extra. Algunas veces podrás ahorrarte este costo si superas cierta cantidad de compra en tu lista del supermercado.

4.- Compra en línea y recoge en tienda: otra opción para ahorrarte el costo por envío es pedir tu súper en línea, pero seleccionar la opción de recoger en tienda. Aquí tendrás que valorar si quieres sacrificar un poco de tiempo, pero ahorrarte unos cuantos pesos.

5.- Guarda los vouchers y revisa el estado de cuenta de tu tarjeta para verificar que tus compras estén registradas correctamente; en caso de movimientos no reconocidos, acude con tu Banco a levantar tu aclaración y en caso de no obtener respuesta, acude a la Condusef.

6.- Realiza tus compras seguras por internet, verificando que el sitio cuente con el protocolo de seguridad “https://” y un candado cerrado en la barra de direcciones. Procura entrar directamente al sitio web del supermercado.

7.- Puedes utilizar tu tarjeta digital a través de la app de tu banco para hacer compras más seguras. Nunca dejes activada la opción de “recordar datos bancarios”, mucho menos si no haces las compras en tu computadora personal.