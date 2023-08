Paulino Monroy ha confesado cuál es una de sus ciudades favorita y esas es Torreón.

Será el próximo primero de septiembre cuando Paulino regrese a la región, para presentarse en un bar de la avenida Juárez.

El concierto tendrá como invitados al lagunero Luis Villalba y al cantautor, Nico Zapatero.

Monroy ofreció una entrevista exclusiva vía zoom a El Siglo de Torreón en la que recalcó su emoción de volver a pisar estas tierras.

"Siempre es de las mejores ciudades Torreón. Les doy las gracias por escucharme y apoyarme. Voy el primero de septiembre".

Mientras manejaba su auto, el cantante compartió que vendrá con una nueva gira a la ciudad.

"Hice un disco hace dos años que se llama Yesterdam, fue toda una aventura viajera hacerlo. Retrato en las canciones, todas las experiencias vividas.

"Esta gira ha sido muy bonita porque me permite viajar y conocer a las personas que me escuchan. Desde muy chico me latió este rollo de andar de pata de perro y ha sido hermoso poder conocer nuestro país y otras partes del mundo".

Confesó el artista que el citado material discográfico tiene una característica muy peculiar. Ahora que venga a Torreón, los fans podrán adquirirlo.

"Es un disco algo secreto porque no está en las plataformas digitales. La única manera de escucharlo es pidiéndolo a domicilio. No ha habido una campaña formal detrás de él, aunque sí tiene un video que es de la rola, Yes.

"El asunto es descubrir el disco completo y encontrarse frente a frente con él. Es una dinámica como si fuera un equivalente a una instalación artística que yo planteo para reencontrarme con el público de una manera distinta a lo que sucede en la comunicación entre artista y público".

Durante la charla, Paulino expresó que tras dejar Warner Music, ahora maneja su carrera al 100 por ciento, lo que le ha dado múltiples satisfacciones.

"Hoy en día estas grandes empresas han perdido el monopolio. Tengo sociedades con algunas distribuidoras y soy el presidente de mi propia empresa que basicamente es una productora musical. Trabajo con mucha gente y tengo alianzas.

"Todo en la vida tiene sus lados buenos y malos. No creo que haya sido mala la experiencia (Estar en Warner), pero en términos de negocio es más rentable manejarse como uno quiere. Es mejor camino ser dueño de tu vida y de tu propia empresa".

Por otro lado, Monroy compartió cuáles son las canciones suyas, que él considera, han logrado una mayor conexión con sus fanáticos.

"Hay canciones mías en Netflix que en su momento se introdujeron a películas como Hoy que te has ido y Frenesí, que está en Compadres, además de Tu y yo yya, que se encuentra en la cinta Milagro en Praga.

"La De un beso, con esa me gané una guitarra y gracias a eso me di cuenta de que lo mío es y será la música. También la gente ha adoptado rolas como Las vacas o Conexión espiritual. Con Gloria Trevi compuse Habla Blah Blah".