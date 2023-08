Sí servirán alimentos en áreas de fumadores

La Cámara de Restaurantes ganó un amparo que les permite servir alimentos y bebidas en las áreas de fumadores, pues esto quedaba prohibido con las adiciones que se hicieron en enero de este año en el reglamento a la Ley General de Control del Tabaco.

Eduardo Nieto Mendoza, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Torreón, explicó que se extenderá el amparo a los negocios que lo soliciten, con costo preferencial para los afiliados.

"Te decían que, según la Ley antitabaco, podías adecuar tu área para fumadores, pero luego se le agregó un reglamento donde te decía que no podías tener alimentos y bebidas, obviamente los restauranteros se quedaron muy inconformes porque es a lo que nos dedicamos, a vender alimentos y bebidas, entonces ahí se promovió el amparo", comentó.

Aclaró que esto no significa que no se deba cumplir con el resto de las adecuaciones que establece la Ley antitabaco, como es el contar con un espacio al aire libre para los fumadores, que no debe estar en la entrada del restaurante, debe tratarse de un área aparte, entre otras especificaciones.

El organismo obtuvo la suspensión definitiva contra el Decreto que prohíbe la prestación de servicios o consumo de alimentos y bebidas en las zonas destinadas para fumar, inhabilitando por completo su operación.

La Canirac consideró que se excedían sus facultades y sobrepasaban las regulaciones que la Ley establece, por lo que interpuso un juicio de amparo, que concedió el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

"Yo bajé ya la información a los agremiados, han sido pocos los que han preguntado pero yo creo que en la época de frío, cuando la gente quiere estar adentro, podría ser que a más les interese contar con este amparo para tener el área de fumadores", indicó Nieto Mendoza.

El presidente de Canirac Torreón dijo que las modificaciones que considera la Ley antitabaco son en pro de la salud, sin embargo, indicó que el comercio y la venta de alimentos también requieren contar con áreas para fumadores, lo cuál era imposible con los cambios mencionados, pues prácticamente se debía retirar todo de la mesa a quienes desearan fumar.

"A final de cuentas, es decisión de cada persona el fumar o no fumar", expresó.