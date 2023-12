Sí se puede hacer la asamblea de socios de AHMSA, asegura representante legal

El Juez Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles Saúl Martínez Lira “no está prohibiendo la asamblea socios”. Expuso el representante legal de un grupo de acreedores, Héctor Manuel Garza Martínez, quien indicó que el Juez “argumentó” que esa reunión no tendrá ningún efecto legal en el concurso mercantil.

En el auto de fecha de octubre el togado dice que no se pueden llevar asambleas (de socios), pero no dice por qué y solo señala que son medidas cautelares. “Sin embargo no sabemos por qué se está dando esto, ya que el Juez Primero le niega en amparo al Grupo Acerero del Norte (GAN dueño de AHMSA) primero la suspensión temporal y después la suspensión definitiva” para la realización de la reunión, explicó.

Dijo los acreedores ven mal esa negación para la realización de la asamblea, porque es una condición del gobierno federal para liberar a Alonso Ancira de la presidencia del Consejo de Altos Hornos y permitir entrar a los inversionistas.

Indicó que sí se puede realizar la asamblea “siempre que no se afecte la masa (la industria) y cuando no se afecte tampoco a los acreedores en sus créditos” expuso. Aclaró que lo básico es que no haya movilización de activos.

De llevarse a cabo la reunión de los dueños de las acciones, “tendrían que justificar la entrada y salida de socios”, y que haya movilización de activos ni afectación a la masa ni a los créditos de los acreedores, precisó.

Sostuvo que el Juez podría desconocer los acuerdos tomados o declarar invalida la asamblea de socios si hay afectación de algún modo a los bienes de la siderúrgica.

Agregó que el desistimiento de demanda de Alonso Ancira contra Altos Hornos de México podría tener como intención que se allane el camino para que se permita la asamblea de socios de AHMSA y destrabar en lo legal y lo fiscal el proceso de concurso mercantil de la siderúrgica Monclovense.

Así lo consideró Garza Martínez, abogado de un grupo de acreedores de AHMSA, quien indicó que pudiera tomarse esta acción como un mensaje al gobierno federal en un convenio extrajudicial en el que le indicaría que está haciendo lo que se le está pidiendo, que es desprenderse de la empresa.

Explicó que la demanda del presidente Andrés Manuel López Obrador (que no es parte ni está adentro del juicio de concurso mercantil), es que Ancira salga de AHMSA para aceptar negociar la restructuración de la deuda de la empresa a las instancias de gobierno y lograr que ingrese la inyección financiera de los 600 millones de dólares aportados por los inversionistas interesados.

Consideró que la explicación de Ancira Elizondo ofrece en su desistimiento al procedimiento para reclamar 23.8 millones de dólares a AHMSA no era necesaria para el proceso, pero sí para que viera el gobierno de López Obrador que el magnate del acero tiene la disposición del de aceptar la demanda de AMLO.