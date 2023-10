'Si Morena le hubiera hecho lo que a mí, también protestaría', dice Ebrard sobre AMLO

Si las irregularidades en el proceso interno de Morena, con el que eligieron a Claudia Sheinbaum como virtual candidata presidencial hubieran sido en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, "también estaría protestando", afirmó el excanciller Marcelo Ebrard, durante la presentación de la Asociación Civil "El Camino de México", en la CDMX.

"Les puedo decir, sin temor a equivocarme, si esto lo hubieran hecho a Andrés Manuel López Obrador, hoy, aquí, con nosotros estuviera, no lo puede decir, pero él piensa como nosotros pensamos", expresó Ebrard Casaubon.

El exaspirante presidencial señaló que Morena tiene solo octubre para resolver su queja y lo que espera es que se reponga el proceso, ya que "no verán a Marcelo Ebrard participar en ninguna otra cosa que no sea por la candidatura a la Presidencia de la República".

"Morena tiene que tomar una decisión, de si se va para acá, que es el camino del cinismo, o si, congruente con los estatutos de Morena y sus principios, dice: ‘esto está mal y se tiene que corregir’. Y es ahorita o ya no tiene para atrás, este mes de octubre, porque así está, la ley ya la tiene", declaró.

Marcelo Ebrard aseguró que las encuestas que mandó a levantar Morena fueron una simulación, porque tenían establecida a la ganadora antes del conteo final.

"Hoy sabemos que tenían los resultados de la encuesta hasta antes del conteo, eso no se vale, eso es comprometer y echar a perder todo el movimiento del que formamos parte, todas nuestras esperanzas y la del pueblo nos trasciende", dijo.

También comentó que los que piden su salida del partido son quienes tendrían que abandonarlo, porque nunca los vio apoyando las manifestaciones que encabezó el presidente López Obrador.

"Veía por ahí algunos colegas en Morena que les urge que nos vayamos, y los que lo promueven en videos, estaba yo recordando el año 2000 a 2023, nunca los vieron en mitin, no los vi en la marcha del desafuero, no los vi en el año 2000 apoyando a Andrés Manuel para ganar la Ciudad de México frente al PAN, no los vi apoyándonos cuando nos enfrentamos con Trump, no los vi en Tijuana cuando hicimos el mitin para defender a México. Entonces, que se vayan ellos", expresó.