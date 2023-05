Si Dios existe, está dentro de la música: Mario Rojas

"A mí el hocico me lo rompen, pero me lo oyen", la frase se alberga en el Twitter del tenor lagunero Mario Rojas. La autoría es de su señor padre. Mario y yo somos amigos desde hace muchos años, conozco varias de sus facetas, sabe cuánto lo quiero, cuánto lo admiro. Ese tuit captó mi atención.

Mario es una persona multifacética, pero también un joven que piensa y actúa como tal. Posee una visión privilegiada. En sus hilos de Twitter se pronuncia de manera atípica para un artista, pero no así para alguien de su edad: habla de Tesla, señala la situación política del país, muestra su desagrado por la Cuarta Transformación, opina sobre los toros y sobre este mundo, una aldea global que apuesta por la incursión de los jóvenes.

"Creo que rompo. Es demasiado importante para la juventud y para todos nosotros, enfocarnos en todas esas cosas tan importantes, en la política, en nuestro país. Nosotros somos quienes vamos a tomar las riendas y el camino. Además, vivimos en una República y en una democracia que creo que a muchas personas se les ha olvidado en los últimos años. Entonces, si no es en boca mía, ¿quién lo va a hacer? Sé que puede parecerle idiota a mucha gente, pero ellos me parecen igual de idiotas. Es parte de, tenemos que hacerlo, tomar en nuestras manos, ver más allá del futuro, criticarnos a nosotros mismos y criticar nuestras propias ideas".

Para él, la música y la ópera son imán de progreso. Me comenta que el género le interesó tras escuchar a los Tres Tenores: Luciano Pavarotti, José Carreras y Plácido Domingo, tres voces legendarias, de gran tesitura. Al día siguiente acudió a la escuela y por mera necesidad lúdica hizo un agudo frente a sus amigos y el resto fue historia: maestras lo recomendaron y en una visita que Fernando de la Mora realizó a Torreón para interpretar 'La traviata' con el maestro Ramón Shade, el camino se asentó.

"Me dice Fernando de la Mora: 'Cuando tengas 15 años ya toma esto en serio, háblale a La Beba'. 'La Beba', Teresa Rodríguez, que es otra coahuilense de excelencia. En Saltillo tenían el Encuentro Operístico. Vienen a dar un concierto aquí en Torreón y voy a camerinos a decirle: 'Me gustaría cantar Mi Teresa, Fernando me dijo que viniera a verte', sin saber que era su exesposa. Me dijo: 'A ver, ¿cómo quién cantas?', canté y comenta: 'Eres un tenor'. En Torreón hemos tenido espectáculos muy bonitos y hemos oído voces operísticas, a tenores líricos, a sopranos, a todos los cantantes líricos nacionales que han pasado por el Teatro Isauro Martínez: Ramón Vargas, Javier Camarena, Fernando de la Mora, y de ahí el hilo se fue pasando, tejiendo".

Le pregunto por otros recuerdos que le provoca el Teatro Isauro Martínez, lugar donde realizamos la entrevista. Ha dicho que aquí empezó su carrera cuando tenía apenas 14 años de edad. Le comparto que el maestro Ramón Shade, director de la Camerata de Coahuila, lo aprecia mucho. Mario responde que él también lo estima. Luego rememora el concierto que dio en la celebración por los 90 años de este recinto. Su voz dibuja un escenario meses antes de la pandemia: la gente contentísima, él mismo cantándole Las mañanitas al teatro, su rostro empapado de emoción.

"Aquí también ensayé con Plácido Domingo antes de que hiciéramos el concierto en la Plaza Mayor. Aquí conocí a Renée Fleming, quien fue la que me dio la oportunidad de audicionar en Chicago. Aquí la conocí. Le canté en el camerino, pero me dijo: 'No, te quiero escuchar en un teatro'".

(VAYRON INFANTE / EL SIGLO DE TORREÓN)

Plácido Domingo y él son los cantantes más jóvenes en debutar con un papel estelar en el Palacio de Bellas Artes. Plácido lo hizo a los 21 años, Mario a los 23. En abril de 2019, el lagunero subió con el maestro a un escenario instalado en la Plaza Mayor de Torreón. Un mes antes, Mario estaba en Chicago, cuando uno de sus colegas tuvo un altercado. El joven tenor tuvo que salir al ruedo para interpretar a 'Alfredo' en 'La traviata' de Verdi que se montó en la Ópera de Chicago. Ese triunfo le abriría otra puerta.

"Me marcó Álvaro Domingo, el hijo de Plácido, diciéndome que Plácido estaba muy orgulloso de mí y que me quería invitar al concierto de Torreón. El llegar aquí a ensayar con él, en la Plaza Mayor, con toda mi gente, con todo el público de Torreón, fue algo extraordinario. Esa noche fue realmente mágica y creo que la gente estaba muy contenta. Cantar con la persona por la que empezaste a cantar (porque no tuve la oportunidad de conocer a Pavarotti ni he tenido la oportunidad de conocer a José Carreras), con uno de mis ídolos, la razón por la cual todo esto sucedió, es aterrador y mágico al mismo tiempo".

Además, tiene en 'La bohème' de Giacomo Puccini la ópera que más ha disfrutado interpretar. La considera mágica, especial. Afirma que María Callas es la más grande cantante que ha existido y que por eso la lleva tatuada; enfatiza los dotes de la diva respecto a sabiduría y musicalidad. "Ella decía que no tenía que actuar, sino simplemente escuchar la música".

GRAN FILOSOFÍA

Mario se inspira en sus ídolos, pero también en sus maestros. Alguno de ellos le indicó un día que para vivir la música hay que salir de la sala de ensayo. Quizá por esa filosofía es que ostenta una sensibilidad que dialoga con su entorno. Indica que su diagnóstico actual de la ópera en México es muy triste, que el talento existente en el país no se basta por sí solo, que requiere alicientes, apoyo del Gobierno. "Aparte es cultura, nada malo viene de apoyar a la cultura. Nunca, nunca vendrá nada malo".

Por eso su consejo para los jóvenes consiste en aventarse, en arriesgarse por sus objetivos. Mediante la verdad que encuentra en las partituras encarna un sinónimo de éxito, mismo que es percibido por esas voces que sueñan con algún día pisar los escenarios donde él ya tiene experiencia.

Ante la cuestión sobre qué le interesaría escuchar al final de su vida, Mario Rojas indica que le gustaría decir que llevó sus ideas hasta el final, que hizo lo que quería, que no se dio por vencido en ningún momento, que hizo todo por amor, no sólo al arte, sino a la ópera, y que generó, de alguna u otra forma, impacto en el medio artístico en el que se encuentra.

"Lo hacemos por nosotros porque amamos lo que hacemos, sin esa pasión, ¿cómo lo puedes comunicar al público? Tienes que hacer que se olviden de sus problemas por lo menos una hora y media, que dura un concierto, dos, tres horas que dura una ópera, que desaparezca su vida. Creo que ese es el mejor regalo que puedes dar. Para mí, mientras yo esté tranquilo el día que me muera, todo está bien".

En vista hacia el futuro, Mario Rojas visitará la ciudad de Nancy, en Francia, donde cantará 'La traviata', otra vez interpretando a Alfredo, ese papel al que le debe tanto en su carrera. Tal vez su oficio le hace formularse con constancia preguntas que no tienen respuestas, pero de algo está seguro: "Si Dios existe, está dentro de la música".