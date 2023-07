Si apuesta a los juicios, la planta se va a perder: AMLO condiciona apoyo para AHMSA al retiro de Alonso Ancira

Ante la crisis por AHMSA en Monclova y la región Centro de Coahuila, donde hay paros y los obreros se mantienen sin pago, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que su gobierno está dispuesto a dar apoyo a la empresa acerera con una reestructura de su deuda; sin embargo, advirtió que Alonso Ancira debe retirarse primero, pues "si apuesta a los juicios, la planta se va a perder".

Además, AMLO dibujó que su administración puede favorecer el escenario para la llegada de nuevos inversionistas para Altos Hornos de México e incluso detalló que ha encargado al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que cabildee con empresarios acereros del país para que se sumen a una propuesta de acuerdo.

Cuestionado sobre la situación de los obreros de AHMSA, López Obrador dijo que "estamos buscando la solución en beneficio de los trabajadores", pero, remitió que "volvemos a lo mismo, aunque no le guste a los conservadores corruptos, pero ese conflicto tiene como antecedente el que (Carlos) Salinas privatizó Altos Hornos de México y entregó la empresa al señor (Alonso) Ancira y él resultó ser un no muy buen empresario, sino muy vinculado a políticos, a los exgobernadores de Coahuila".

De forma directa, AMLO señaló que su gobierno busca "que el señor Ancira acepte ya entregar la empresa a otros inversionistas que quieran hacerse cargo, pero el señor, no sé si mal aconsejado, aun con deudas cada vez mayores, no quiere llegar a ningún acuerdo. Ha habido algunos empresarios que han querido llegar a acuerdos con él y él no acepta firmar y decirles 'ahí está la empresa' y que los nuevos se hagan cargo de las deudas y que inviertan, que haya dinero fresco para echar a andar de nuevo esta empresa que es importantísima".

López Obrador informó incluso que, dentro de su Gobierno, se han sostenido reuniones con empresarios para proponerles que inviertan en AHMSA y que se sumen a su propuesta de acuerdo, pero reiteró sus acusaciones contra Alonso Ancira, exigiendo con condiciones su salida.

"El secretario de Hacienda tiene el encargo, le pedí que hablara con acereros que tienen sus empresas en México, grandes empresas, para convocarlos a que puedan ellos quedarse con Altos Hornos. Como nos debe a nosotros el señor (Alonso) Ancira, la empresa le debe al Gobierno una cantidad considerable, ¿qué ofrecemos nosotros para mantener la fuente de trabajo? Que se pueda hacer una restructuración de esa deuda y que se haga un plan para que los nuevos dueños vayan pagando poco a poco", dijo AMLO.

"Esa sería nuestra contribución", agregó el presidente, señalando que, con este acuerdo, se tendría la garantía de que la CFE y Pemex seguirían abasteciendo de energía y combustible a la planta, "en eso estamos, pero va a depender mucho de la actitud del señor Ancira. Yo lo llamo a que recapacite, a que facilite las cosas y que piense en los trabajadores, que ayude, porque si apuesta a los juicios, la planta se va a perder y se pierde una fuente de trabajo para miles de trabajadores".

AMLO dijo que "lo ideal sería que antes de que termináramos nosotros, se llegara a este acuerdo, eso sería lo ideal, pero, la verdad, va a depender mucho de él, de que él ayude. No se va a quedar en la calle, le va a quedar para vivir, pero que entienda que ya no puede estar pensando en que él va a seguir siendo el dueño de la planta".

"La deuda no se va a condonar, pero sí se puede reestructurar", finalizó el presidente mexicano, adelantando que él mismo podría hablar con algunos empresarios para que puedan invertir en AHMSA.