Sheinbaum no ve fundamento en impugnación de Ebrard

Luego de la impugnación del proceso interno presentada por Marcelo Ebrard ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, la Coordinadora Nacional de la Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum, consideró que no tiene mucho fundamento y que será contestada jurídicamente, y aclaró que no significa un rompimiento.

"Al principio revisamos la impugnación, no tiene mucho fundamento y se va a contestar jurídicamente, pero eso no significa un rompimiento. Me parece que es importante, la transformación de nuestro país depende de todos y de todas", dijo en entrevista con medios de comunicación.

Claudia Sheinbaum reiteró que las puertas están abiertas para Marcelo Ebrard, quien participó en el proceso interno de Morena y en promedio obtuvo en las cinco encuestas levantadas a nivel nacional 25.8%.

"Va dirigido a todas y todos y por supuesto también a Marcelo Ebrard, él va a tener que tomar una decisión, pero aquí siguen abiertas las puertas para que él regrese. En realidad no se ha ido, para que esté aquí", afirmó.

Además, Sheinbaum dijo que Ebrard le respondió un mensaje, pero dijo: "veremos más adelante qué procede", sin embargo, no reveló que le contestó, pero aclaró que está abierta la puerta y tendida la mano.