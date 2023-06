Sheinbaum llama a lucha histórica

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que la lucha histórica de las mujeres y el momento que vive nuestro país con la Cuarta Transformación, es lo que le da a México la oportunidad de tener a la primera mujer presidenta en el 2024.

"El ser mujer hoy representa un reconocimiento de la sociedad, es la lucha histórica de las mujeres, más aparte nuestro movimiento, lo que están dando es la posibilidad de una mujer Presidenta y eso es algo histórico en nuestro país, en el mundo entero. El otro día una reportera me decía -no sé si sea cierto, pero si me hizo la pregunta-: ¿qué se sentiría ser la mujer número 14 de ser Presidenta en cualquier país del mundo? No sé si el número sea correcto, así me hicieron la pregunta, pero no solamente es primera mujer Presidenta en México de nuestro movimiento, del proyecto, sino además en el mundo entero", expresó.

Claudia Sheinbaum añadió que este domingo el Consejo Nacional de Morena va a tener una reunión para tratar temas relacionados con el proceso de la encuesta para seleccionar a su representante en la elección presidencial de 2024. Además, reiteró el llamado a la unidad y a cerrar filas entre las y los morenistas porque la oposición solo quiere especular, pero lo seguro es que habrá triunfo de la 4T el próximo año.