Sheinbaum bromea con regresar avión presidencial

La precandidata a la presidencia de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, bromeó con el regreso del avión presidencial, por el Día de los Inocentes.

"Ahora que he estado viajando tanto por el país pues he pensado que es importante que la próxima presidenta tenga un avión de esos que no tenía ni Obama", dijo en un video en redes sociales.

De inmediato, aclaró que se trataba de una broma del Día de los Inocentes.

"Nosotros vamos a seguir con la austeridad republicana. Los gobernantes tenemos que vivir en la justa medianía, no podemos estar por encima de nadie", sostuvo.