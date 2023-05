Shara Sánchez, lagunera que complementa su rol de madre y de exitosa taekwondoín

Practicar artes marciales implica serenidad y disciplina, aspectos que se potencian para quien se convierte en mamá y eso lo tiene claro Shara Alejandra Sánchez Samaniego, lagunera que complementa su rol de madre, con el de exitosa taekwondoín.

El Día de las Madres en este 2023 será muy especial para Shara, de 28 años de edad, pues lo recordará como el año en que convive con su pequeño hijo, también taekwondoín, con su esposo que igualmente tiene al arte marcial coreano como su estilo de vida, pero además, con un pequeño que viene en camino, que está en su vientre, que comparte cada patada, cada forma y que pronto le dará la enorme dicha de volver a convertirse en mamá. Shara dialogó con El Siglo, sobre su trayectoria deportiva, la cual empezó como nadadora y cómo se las ha ingeniado para complementar la actividad física, con sus tareas de madre de familia.

"Empecé a hacer deporte por salud y para inculcar con el ejemplo, la disciplina y el gusto por el deporte a mis hijos. Ha sido difícil complementar mis labores, totalmente, pero no imposible, ya que no solo es el rol de mamá, sino de esposa, ama de casa, veterinaria, entre otras", comentó Shara, quien dedica aproximadamente dos horas al día para la práctica del taekwondo, pasión que comparte con su hijo Lian Tadeo Álvarez Sánchez, de cinco años de edad y con el pequeño de ocho meses de gestación, al que lleva en su vientre.

Bien se suele decir que "el ejemplo arrasa" y Shara lo ha experimentado en carne viva, pues el ejemplo que da a su pequeño hijo, cada vez que se pone el gi, ha motivado a Lian a también aplicar la disciplina del taekwondo a su vida. "Mi principal logro o satisfacción es que mi hijo ya ha estado en el podio en múltiples ocasiones, en el deporte del taekwondo y atletismo. Procuro siempre darle una opinión positiva, él se motiva mucho al saber que puede tener trofeos como yo", señaló la orgullosa mamá, quien practicó wu shu de los 16 a los 23 años de edad.

Para Sánchez Samaniego no hay lugar a dudas, el deporte es necesario para llevar una vida más plena, más feliz, más aún al poder complementarlo con su rol como mamá: "la gente que practica deporte libera endorfinas, que son las encargadas de la felicidad, y una persona feliz es una persona positiva, una persona que construye y no destruye, es una mente tranquila y en paz, con ganas de sobresalir y ser alguien triunfador", describió la joven lagunera, que no se detiene para estar activa, con todo y que está cerca de dar a luz.

Shara compartió un mensaje para las mamás laguneras que no encuentran la manera o no se han podido dar el tiempo para hacer deporte y complementarlo con las labores diarias en casa, en el trabajo y en la exigente labor de ser el ancla de la familia, la persona que otorga comprensión a todos quienes le rodean: "Nunca te rindas, en el camino puedes encontrar obstáculos pero si tienes claro tus objetivos encontrarás la forma de llegar a tu META. En ocasiones puede tomar un poco más de tiempo de lo que esperabas, se paciente y disfruta el proceso", sentenció.