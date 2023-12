Shanik Berman se pone de rodillas y entre lágrimas le pide perdón a Pepillo Origel

Gran momento que se vivió en el programa Con Permiso de Pepillo Origel y Martha Figueroa, después de que enfrentaron a Shanik Berman, quien ventiló detalles sobre la vida privada y sentimental del periodista de espectáculos.

"Déjenme contarles que hace algunos días, Shanik Berman, en su programa de radio y todo, habló de mí, se hizo más escándalo y todo, que si porque ya andaba yo con quién... ¿De dónde sacaría las edades, de dónde sacaría tantas cosas?", señaló Origel, antes de dar la bienvenida a Shanik.

Aunque en un principio se vivieron momentos de tensión, Pepillo se sinceró con la conductora:

"Tú sabes que somos amigos de muchos años, y esto fue lo que más me dolió. Que una amiga a la que tú quieres por mucho tiempo y que le tienes tanto cariño y tanto respeto y me molestó muchísimo", le comentó Origel a Shanik.

Pepillo recordó que luego de escuchar las declaraciones de Shanik, la amenazó con nunca ser bienvenida a su programa y la llamó "hocicona".

"¿Por qué no me hablaste?... yo te lo hubiera contado", señaló Origel.

"Dijiste que andaba con alguien 30 años menor... sabes cuántos años o de dónde sacaste", señaló el conductor.

Estas palabras, en vez de causar la indignación de Shanik, lo único que le provocaron fue angustia de que el conductor se molestara con ella

Al borde las lágrimas, Shanik dijo que:

"No quiero que te enojes conmigo nunca y que no lo hice jamás por lastimarte, eso fue lo que yo oí y lo que leí, pero nunca fue para lastimarte", reveló.

El momento que llamó la atención fue cuando Shanik se puso de rodillas para pedirle perdón.

"Yo soy judía y se supone que los judíos no debemos nunca de hincarnos, pero yo me quiero hincar y te quiero decir que me perdones".

Pepillo dejó claro que no le guardaba rencor a Shanik.

La disculpa de Shanik no fue del todo bien tomada por la compañera de Pepillo, Martha Figueroa, quien se mostró incrédula e incómoda.