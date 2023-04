Shakira manda a callar al 'Kun' Agüero en la King League

La cantante Shakira además de tener que soportar la presión de la prensa por todo el "show" que se ha armado tras su separación de Gerard Piqué, también tiene que lidiar con las menciones constantes que se hace de su nombre en el torneo de King League, siendo en esta ocasión el exfutbolista Sergio "Kun" Agüero el que dijo quererla en su equipo.

Sin embargo, muy a su estilo, la cantante colombiana posteó en sus historias de Instagram un para de imágenes que corresponden a la tendencia de la próxima película de Barbie.

En una de las fotos, Shakira aparece con el vestido de latex que utilizó para el video de TQG en colaboración con Karol G, en la que se lee: "This Barbie in ORGULLA DE SER LATINOAMERICANA"; mientras que en una segunda foto y vestida en la ropa que usó para grabar su Bizarrap Session menciona:

"This Barbie is out of your league" (Esta Barbie está fuera de tu liga).

