Shakira está acelerando para lanzar un álbum antes que se enfríe la situación con Piqué, aseguran

Parece que Shakira quiere aprovechar la atención que han recibido sus recientes estrenos musicales para lanzar un nuevo álbum este 2023. La colombiana está acelerando la producción del que sería el sucesor de El Dorado, su último álbum lanzando en el 2017.

El éxito que han recibido sus tres últimos temas, Te Felicito, Monotonía y su sesión con Bizarrap, serían el impulso para que la cantante regrese con un álbum completo, según señala el portal español, El Mundo.

La salida de su nuevo álbum está prevista para este mismo 2023, ya que según fuentes consultadas por el medio señalado, la colombiana está muy animada por el fenómeno en el que se ha convertido su sesión con Bizarrap.

Todo parece indicar que Shaki está trabajando intensamente en Barcelona y actualmente está en el estudio y enfocada en su álbum, para que se publique antes de que se termine el interés del público en la controversia con Piqué y el efecto de la sesión con Bizarrap.

Y es que hay que destacar que una vez que concluyó la promoción de El Dorado, la artista probó con varias canciones que si bien no fueron un completo fracaso, no tuvieron el resultado esperado.

Temas como Me Gusta con Anuel AA, Clandestino con Maluma y su primer tema en inglés tras varios años, Don't Wait Up, no obtuvieron la misma atención que otros de sus éxitos.

Aunque con algunas colaboraciones destacadas como Girl Like Me con los Black Eyed Peas, Shakira aún necesitaba revivir la euforia que solían provocar sus canciones. Algo que consiguió luego de la separación sentimental con el padre de sus hijos, el futbolista Gerard Piqué. Fue la solución para que Shakira regresara a lo grande a los charts de popularidad.

La artista con más de tres décadas de trayectoria quiere imponerse como la líder de la música latina, justo en un momento en el que la música en español tiene más fuerza que nunca. En una industria dominada por estrellas de reguetón como Bad Bunny, Karol G, J Balvin y Becky G, por mencionar algunos, Shakira quiere recuperar su trono como reina del pop latino.

Cabe señalar que Shakira ya había hablado sobre su nuevo álbum, aunque la pandemia, su divorcio, y sus problemas con Hacienda, han hecho que la nueva música se atrase.

El año pasado la artista apareció en la revista Elle, en donde afirmó que el álbum prácticamente está terminado. Aunque seguramente podría añadir nuevas canciones en medio de la situación personal que vive.