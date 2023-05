Shakira es acusada de plagio, aseguran que Acróstico se parece bastante a otra canción

Shakira no deja de dar de qué hablar, esta vez no es por su ex Gerard Piqué, quien por cierto engalana junto a su novia Clara Chía la portada de una famosa revista española, sino por su nuevo tema musical dedicado a su hijos Milan y Sasha llamado "Acróstico", el cual, al parecer, es muy semejante a otro tema publicado hace un año.

Tras la trilogía dedicada a su expareja Piqué y la colaboración con Karol G llamada "TQG" (te quedó grande), la cantante reapareció con una emotiva canción en la que cantan sus dos hijos y aparecen en el video junto a su madre tocando el piano.

"Me enseñaste que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba, intenté que no me veas llorar, que no veas mi fragilidad", dice Shakira en la canción que ya se sitúa en el top 10 de Spotify, así lo premió la colombiana en sus redes.

Con este tema, Shakira parece querer cerrar una etapa en su vida con mensajes de superación como se puede escuchar en el estribillo: "Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo, una sonrisa tuya es mi debilidad, quererte sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor, para lo que necesites estoy viniste a completar lo que soy".

Acusan a Shakira de ¿plagio?

El nuevo tema de la barranquillera no sólo está siendo comentado por sus fans por la ternura que significó la aparición de sus hijos, también porque la cantante española Paula Mattheus, con casi 38 mil seguidores en Instagram, asegura que "Acróstico" se parece mucho a su canción "Te lo dije de verdad".

Sin señalar que se trata de un plagio, la española admitió que el nuevo tema de Shakira tiene mucho parecido con su canción lanzada hace un año: "Sí que se parece, pero dudo que @shakira me haya plagiado 'Te lo dije de verdad'. Son cosas que pasan en la música, a veces que son casualidad (Me imagino)", escribió.

Cuando Shakira estrenó "Sessions #53" con Bizarrap, una cantante venezolana llamada Briella aseguró ser fan de la colombiana, pero admitió que el tema tenía gran parecido con el coro de su tema "Solo tú", el cual se había estrenado seis meses atrás.

En pocos meses Shakira (Barranquilla, 1977) ha sacado al mercado temas de gran éxito como "Te felicito" junto al puertorriqueño Rauw Alejandro, la primera de la trilogía de canciones dedicadas a su expareja y padre de sus dos hijos.

Luego llego "Monotonía", una bachata que grabó con el puertorriqueño Ozuna y junto al productor argentino Bizarrap, que en solo dos semanas acumuló casi 162 millones de reproducciones en plataformas como Spotify.

Junto a la también colombiana Karol G, Shakira publicó el tema titulado "TQG", en cuya letra sus seguidores también ven nuevas alusiones a sus exparejas, el exfutbolista español y el rapero puertorriqueño Anuel AA, respectivamente.