Sexta ola de COVID-19 en Durango, a la baja

En la última semana epidemiológica, que fue del 12 al 18 de febrero, se registraron solo 68 casos positivos de COVID-19 sin defunciones, lo que habla de que esta sexta ola sigue a la baja por tercera semana consecutiva.

Alfonso Gutiérrez Rocha, subdirector de Epidemiología y Medicina Preventiva de la Secretaría de Salud de Durango, señaló que la tendencia sigue a la baja y no solo los contagios, sino también las defunciones porque en la semana pasada no se registró ninguna, la cifra sigue en 11.

En toda la sexta ola COVID en Durango se han registrado un total de mil 487 contagios de este virus, al menos los registrados ante las autoridades, pero son en estas siete semanas e incluyendo las dos últimas del año pasado.

En las últimas dos semanas se tienen contabilizados 214 casos de COVID-19 que son los pacientes contagiados en los últimos 14 días. De hospitalizaciones, Gutiérrez Rocha comentó que solo tienen a tres pacientes en hospitales, dos en el del Seguro Social y uno más en el Hospital General 450.

El funcionario lamentó que en la vacunación contra el COVID-19 se tenga un rezago porque la gente ya no está acudiendo a inmunizarse. "La gente se está acostumbrado a ver de forma muy normal este virus y a que ya no existe tanto paciente enfermo y por eso ya no acuden a vacunarse", comentó.

Sin embargo, en los centros de salud se cuenta con la vacuna cubana Abdala para quienes quieran aplicarse el refuerzo de este año de COVID o para los que no se han inmunizado ninguna ocasión.

Asimismo, esta vacuna se está llevando a todas las comunidades rurales alejadas para su aplicación a través de las caravanas que acuden a las zonas más alejadas de un centro hospitalario.