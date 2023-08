Sesgo ideológico y calidad educativa, la polémica por los nuevos libros de texto de la SEP

A modo de ultimátum, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa determinó un plazo de 24 horas a la SEP para cumplir la suspensión que ordenó desde mayo, para someter a revisión y realizar un rediseño de los textos gratuitos de nivel básico que se distribuirán para el ciclo escolar 2023-2024. La polémica se centra en quejas por un supuesto sesgo ideológico y la calidad de la Nueva Escuela Mexicana, lo cual ya llegó a la mañanera de AMLO, en Palacio Nacional.

ORDEN DEL JUZGADO

En su resolución, el juzgado señala que, "visto el estado procesal que guarda el juicio, se advierte que las autoridades responsables han sido omisas en dar cumplimiento cabal a la resolución atinente a la suspensión definitiva dictada en autos", detalla el expediente 784/2023, con fecha de acuerdo 28/07/2023.

Indica que, en consecuencia, con fundamento en los artículos 136, 158 y 209 de la Ley de Amparo, se requiere a la SEP, Subsecretaría de Educación Básica, Dirección General de Materiales Educativos y a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, para que, dentro del término de 24 horas, acrediten con las constancias idóneas haber dado cumplimiento a la medida cautelar decretada en la resolución del 25 de mayo de 2023,.

¿POR QUÉ LA POLÉMICA?

El tema crítico respecto a los nuevos libros de texto de la SEP, en palabras de opositores como el excandidato Ricardo Anaya, es que están "llenos de ideología", lo cual secundan medios del corte de El Universal, que añaden que se exalta a guerrilleros.

La semana pasada, tal diario dio a conocer que algunos guerrilleros como Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, entre otros, son exaltados y sus movimientos romantizados en Un libro sin recetas para la maestra y el maestro Fase 6, que comenzará a distribuirse entre los docentes de secundaria al inicio del ciclo escolar 2023-2024, que arrancará en agosto próximo.

El ejemplar, del cual se analizó una copia, también aborda la Revolución Cubana, de la que dice que creó "nuevos horizontes", y el neoliberalismo, etapa en la que asegura que se construyeron "obras faraónicas", como la Biblioteca José Vasconcelos.

Los nuevos libros de texto de la SEP están generando polémica.

También, existe polémica por los libros del primer grado de primaria, pues se acusa que en ese nivel ya no se promueve un libro de matemáticas especializado, sino que la equivalencia de dicha asignatura será suscrita en el Libro Nuestros Saberes Primer Grado.

Conforme al nuevo proyecto educativo, este libro incluirá actividades que despierten el interés del alumno para prestar atención en las matemáticas y que, de esta manera, la interpelación sea el motor del menor para que, en los ciclos posteriores, preste atención al conocimiento particular de dicha asignatura.

Sin embargo, hay posturas encontradas a este planteamiento, como la de Raúl Rojas González, científico reconocido a nivel mundial en la computación y mecatrónica, quien publicó un artículo en el que cuestiona la desincorporación rigurosa de las matemáticas en el primer grado de primaria.

Además, en redes sociales también se discutió la introducción a los menores sobre la salud sexual y reproductiva, ya que, particularmente en el libro de Proyectos de Aula, para quinto grado de primaria, a partir de la página 143, se instruye a los alumnos elaborar maquetas sobre los aparatos reproductores masculino y femenino.

Expertos y redes sociales han criticado el contenido de los nuevos libros de texto de la SEP.

Tales maquetas son interactivas y, a partir de elementos de uso común, se desarrollan úteros con mecanismos ilustrativos para menstruar y penes con la capacidad de expedir un líquido que represente el semen.

LA POSTURA DEL GOBIERNO DE AMLO

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la derecha usa como pretexto que en los nuevos libros de texto gratuitos se hable de figuras como la de los guerrilleros Lucio Cabañas y Genaro Vázquez para decir que todos los libros están mal.

"No es novedad que ellos estén en contra y que, si existen estos fragmentos, párrafos, capítulos en un título determinado, use eso para decir que todos los libros estén mal", acusó AMLO, advirtiendo que se tiene que revisar el contexto en que se dan estos contenidos de los libros.

"Lo que ya sabemos es que no les gustan los contenidos de los libros a los conservadores, no desde ahora, sino desde hace 60 años, cuando el presidente Adolfo López Mateos, desde entonces la derecha no quiere los libros de textos, ya lo sabían", dijo el presidente, asegurando que en las pasadas administraciones no se oponían a los libros porque ellos estaban cambiando la historia.

AMLO ha señalado que las críticas provienen de los conservadores, quienes no entienden que se vive 'un cambio' con la llamada 4T.

"Ya lo de El Pípila no había existido, Siete Leguas no era caballo, sino yegua, nada más que el corrido es el corrido, Hidalgo era un demagogo libertino igual que Morelos. Es más, para no andar con medias tintas quitaron la materia de civismo y de ética", acusó AMLO.

Y en ese sentido, el presidente López Obrador llamó a que sus opositores comprendan que ahora hay un cambio verdadero, "no lo de Vicente Fox", y que su gobierno tiene "la obligación de aplicar una política distinta en lo económico, en lo político, en lo social".

"Porque son proyectos distintos y contrapuestos y la gente votó por el cambio verdadero, por la transformación, tan es así que ahora tenemos más apoyo que cuando ganamos. Entonces no es novedad que ellos estén en contra", respondió AMLO respecto a las críticas por los nuevos libros de texto.