Sergio Pérez se sincera y responde a las críticas tras mala racha en la Fórmula 1

Checo Pérez volvió a los lugares de privilegio en la pasada edición del GP de Austria, el tapatío se plantó con fuerza y terminó tercero en la pista de Red Bull Ring.

Una situación que detuvo su mala racha en las últimas tres carreras de la temporada y le permitió sumar puntos importantes en la clasificación de pilotos, en la que sigue en la segunda posición con 148 puntos.

Tras el buen fin de semana en la máxima categoría del automovilismo, Checo habló y lo hizo para responder a las críticas de su trabajo en la temporada, dejando en claro que su talento no se perdió de repente.

"No lo he perdido. No se pasa de ganar carreras a ser de repente un piloto muy malo. Creo que la gente de este deporte se olvida de la cantidad de detalles con los que funcionamos. Cuando no lo tienes todo junto, entonces ves una gran diferencia", comentó en conferencia de prensa.

El piloto tapatío agregó que es consciente de la mala racha, pero aseguró que es algo común y que se hace más grande por pertenecer a Red Bull.

"Sé que he tenido un periodo difícil, muchos pilotos lo han tenido, pero parece ser aún mayor cuando lo tiene un piloto de Red Bull", sentenció.