Sergio Mayer presenta su reality show familiar 'Mayer Camil'

En medio de controversias y al mismo tiempo gozando todavía del éxito que obtuvo tras "La casa de los famosos México", Sergio Mayer presentó su nuevo reality show familiar: "Mayer Camil", junto a su pareja Issabela Camil y sus hijos Victoria Mayer Camil, Antonina Mayer Camil y Sergio Mayer Mori.

Se trata de un programa de al menos 24 capítulos que serán transmitidos de forma gratuita a través de YouTube, donde los integrantes dejarán ver su lado más personal en el día a día de sus vidas.

"Estamos convencidos del contacto y el cariño con el público y más después de haber estado en ‘La casa de los famosos’, consideramos que esta temporada va a ser la punta de lanza de productos que estamos preparando", adelantó Mayer, quien ya tiene junto a Issabela un podcast donde a veces participan sus hijas.

La hermanastra de Jaime Camil y el exdiputado se conocieron en 2004 y se casaron tres años después de tener a su primera hija, en 2006. Desde entonces ambos se han consolidado como una de las parejas más estables del medio artístico y aunque Issabela suele ser reservada con su vida personal, acepta que se dejó convencer poco a poco para abrirse a esta nueva experiencia.

"Soy muy privada con mis cosas y al principio sí nos costó muchos pleitos, tomó mucha comunicación", afirmó la actriz mexicana. "Hay ciertos puntos que sí tocamos como que las cámaras, no me gustaría que pasaran a los baños… poco a poco fui entendiendo, le fui agarrando cariño y placer, creo que es una oportunidad para que la gente nos vea como somos, en la dinámica familiar", expresó Camil.

Mayer Mori está en una nueva etapa

Sorprendió la participación del hijo mayor de Sergio, a quien tuvo con la actriz Bárbara Mori, quien acaba de regresar de España y asegura que está en una nueva etapa de madurez y acercamiento familiar.

El joven de 25 años aseguró que su distanciamiento no se debía a algún problema con su papá, sino simplemente a su forma de ser.

"No es este reality el que me acerca a él (su papá), es al revés, mi cercanía con él restablece mi participación en este proyecto. No es que hayamos tenido problemas, simplemente yo vivía una vida bastante desbocada, estaba aquí y allá y no estaba muy pendiente, nunca fui una persona muy de familia, pero el tiempo es la mejor cura para la inmadurez aboral y ya estoy más cerca de mi familia, independientemente de los proyectos", dijo Mayer Mori.

Además, afirmó que quiere tener una mejor relación con el exintegrante del grupo musical Garibaldi, pero también con el resto de sus familiares, incluyendo su mamá. "Ya me entró ese gusanito de estar cerca de ellos".

Sergio no descartó la posibilidad de volver a la actuación luego de su participación en la serie "Rebelde", de Netflix, pero también aclaró que por ahora está concentrado en su banda musical con la que planea presentarse en enero del 2024 en El Cantoral.

También aseguró que su pequeña hija Mila, a quien tuvo con la modelo Natália Subtil, será parte importante de la segunda temporada del reality. Esto gracias a que hace unas semanas hizo pública su reconciliación con Subtil, luego de varias controversias.

"Creo que el gran porcentaje de los problemas que hemos tenido ella y yo ha sido de parte de los medios y de cómo hablan para sacar cosas, queríamos dejar claro que ambos estamos en la misma página y nuestra prioridad es Mila y su bienestar, independientemente de lo que ella hace o lo que yo digo".