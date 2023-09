Sergio Mayer Mori revela que padece depresión: 'no salía con mis amigos y no veía a mi familia'

En días recientes, Sergio Mayer Mori sorprendió a propios y extraños al poner fin al pleito que sostenía con su expareja Natalia Súbtil y aparecer en una famosa revista junto a la modelo y la hija que ambos procrearon, Mila.

Pero este cambio de actitud en el joven, no fue de la noche a la mañana, viene de un duro trabajo de terapia en el que se encuentra inmerso, pues, reveló que padece de una fuerte depresión de la que ya está saliendo.

A pesar de que no hay una sintomatología específica para diagnosticar este trastorno, existen varias banderas rojas a tomar en cuenta, en el caso de Mayer Mori fue el cambio tan grande que hizo en su estilo de su vida, pues de ser un chico sociable, pasó a aislarse del mundo:

"El estilo de vida que estaba llevando, eso ya es una alerta roja. De repente dices: '¿por qué me estoy durmiendo a las cuatro de la mañana y me estoy despertando a las tres de la tarde?', esto no es normal, ¿por qué no estoy viendo a mi familia? ¿por qué no quiero salir con mis amigos?, ¿por qué no quiero comer bien?": dijo en entrevista para el reportero Edén Dorantes.

Por fortuna, el actor de "Rebelde" no estuvo solo en este proceso, ya que fue su madre, Bárbara Mori quien se acercó a él para ofrecerle ayuda, algo que fue decisivo para salvar su vida: "Mi mamá fue la que se acercó y me dijo: 'no te veo bien'. A ella no le puedo mentir, me puse a llorar y le dije: 'me siento muy mal'".

Gracias a la terapia que inició y en la que actualmente continúa, Sergio ha podido revalorar lo que es importante en la vida, a su familia, y ha decidido hacer cambios, entre los que no solo están retomar la cercanía con su pequeña, también acercarse mucho más a su padre, el actor Sergio Mayer:

"A pesar de mi constante evasión, él sigue estando ahí y estoy muy agradecido por eso. Estoy muy agradecido con mi papá, con mi mamá... por eso me estoy acercando más a mi familia", finalizó.