Sergio Mayer explota contra Jorge Losa y le dice que la producción lo está ayudando

Las emociones explotaron en La Casa de los Famosos México después de la primera nominación cara a cara, pues Sergio Mayer le señaló a Jorge Losa que la producción había usado el tema del complot solamente para protegerlo.

"Te digo algo, acá entre nos, con el tema del complot te ayudaron. Yo solamente dije que a mi me encantaría viajar a España, eso no es complot, no es decir a quién le voy a dar ni cuentos puntos (...) ellos no pueden decir que eso complot, y lo digo aquí, porque lo que hicieron es ayudarte a ti. Se pararon de listos, no son pendejos", dijo Sergio Mayer con un tono molesto mientras Jorge Losa intentaba defenderse.

Lo anterior, surge después de que Jorge Losa se salvara aquel momento en la tercera gala de nominación, cuando fueron anulados los puntos de Mayer, Poncho, Ferka y Paul Stanley por haber acordado a quién le iban a dar, y es hasta hoy cuando Sergio decidió enfrentar a Losa.