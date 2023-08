Sergio Mayer está molesto con el 'Team Infierno' por hacer estrategias sin consultarlo en LCDLFMX

Sergio Mayer es el protagonista de una nueva polémica en La Casa de los Famosos México, pues está molesto tras las estrategias individuales de sus compañeros del "Team Infierno", ya que no salió nominado el pasado miércoles.

Fue el propio Sergio quien habló ante las cámaras en un momento en que se encontraba solo y declaró: "Hay algo que me molesta y me inquieta, de algo que pasó ayer", agregó que es una situación de parte del equipo. "No me deja estar tranquilo".

"Me molesta algo que decidieron sin haberlo consultado conmigo", dijo. "Sé con qué objetivo lo hicieron y siendo mi equipo", dijo.

"No me gusta lo que pasó, no me gusta lo que hicieron porque sé por qué operaron así, especialmente Poncho, y eso no se vale, eso no se hace", agregó el exGaribaldi.

"En algún momento lo voy a decir", señaló.

Destacó que está consciente de que la situación va a generar un conflicto en el "Infierno"

"Estoy convencido de que va a generar una división entre nosotros", concluyó.

PANELISTAS REACCIONAN

Los panelistas del programa señalaron que Sergio está molesto porque se encuentra inconforme con la estrategia que hicieron sus compañeros en las nominaciones.

Durante la gala celebrada este jueves, los conductores dijeron que Sergio está decepcionado de no haber quedado nominado, pues no quería ser finalista sin una nominación, sino por votos, ya que quería seguir demostrando su valor como competidor.

René Franco señaló que es una cuestión de ego, algo que desató polémica en el foro con el Borrego Nava.